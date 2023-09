Le train jaune du Chevigny grandit à toute vitesse

Les vététistes du Chevigny ont tapissé de jaune les circuits et podiums en 2023. Sur le G-Skin Rockrider MTB Trophy, ils ont signé un doublé, avec le succès du Ronzonais Florent Gueuning, devant Colin Schnéder, d’Hampteau. Ils ont même trusté 5 des 7 premières places, avec aussi le Namurois Louis Losfeld, 4e (avec moins de courses), l’Habaysien Ethan Rooms, 5e, et Jonas Coche, 7e. Et en 3 Nations Cup, Louis Losfeld a fini 2e au terme des 8 manches, en Allemagne, Pays-Bas et Belgique. "William Graff, qui jongle avec la route, n’a disputé que 4 courses, sans quoi il était aussi sur le podium", précise Simon Gueuning, papa de Florent et instigateur du développement du VTT chez les juniors. "Et aux championnats de Belgique, pour le même prix, on a 3 coureurs dans le top 10. William termine 7e, Florent 11e après avoir crevé alors qu’il était 9e, et Louis, malade, a abandonné." Simon explique cet engouement: "Il y avait une volonté des hommes forts du club, Laurent Mars et Jo Van Gossum, de répondre à l’évolution du vélo, beaucoup plus multidisciplinaire. On a mis en place une structure sans faire du recrutement. La plupart des coureurs est à l’Athénée Royal Rochefort-Jemelle, où ils sont inscrits au programme"École et Cyclisme". On ne laisse rien au hasard. En 3 Nations Cup, on dort à chaque fois à hôtel la veille, On est aussi très attentif aux repas. Parfois, un mécano nous accompagne." Nul doute que les juniors du Chevigny feront encore parler d’eux en 2024, et peut-être dans d’autres sphères encore. "Hormis Colin Schnéder, espoir en 2024, tous seront 2e année", note Simon Gueuning. "Ils viseront plus haut et iront davantage sur les épreuves internationales. Et deux grands espoirs belges nous rejoindront, les frères Matisse et Seff Van Kerckhove."