Jordan Bury (Marbehan) espère dépasser les 20 buts

C’était une fin de match assez difficile à comprendre, surtout quand on sait qu’à la 70e, le score était encore de 2-2. On parvient ensuite à reprendre l’avantage de deux buts d’écart. À partir de ce moment-là, ils ont essayé de jouer plus haut pour revenir au score mais cela ne leur a pas souri. On en a donc profité en convertissant nos occasions avec beaucoup de réalisme.

Comment êtes-vous arrivé à Marbehan ?

C’est grâce à Benoit Deny avec qui je partage mon quotidien au boulot et en covoiturage. Après avoir joué à Bazeilles en DH et en DHR (NDLR: anciennes appellations en France, aujourd’hui la Régionale 1 et Régionale 2), je suis passé par Florenville durant deux ans en P2 puis en P1. Je connaissais donc déjà un peu la Belgique mais cette année, je découvre la P3. Je dois avouer que je suis assez surpris de l’impact de certaines équipes.

Vous êtes actuellement le meilleur buteur de la série avec neuf réalisations. Vous êtes-vous fixé un objectif personnel à ce niveau ?

J’arrive à convertir plutôt bien mes occasions ces derniers temps grâce notamment au travail de toute l’équipe. Je me suis fixé un objectif de 20 buts en début de championnat. J’espère donc pouvoir garder ce rythme et dépasser ce chiffre.

Grâce à vous principalement (60% des buts), votre équipe marque beaucoup mais encaisse surtout énormément. Qu’en pensez-vous ?

Comme je l’ai dit, si je marque autant, c’est grâce aux efforts que les autres font pour moi notamment sur certains retours défensifs où je dois encore m’investir davantage. Certes, nous encaissons beaucoup trop. Mais il s’agit souvent d’erreurs de concentration, que ce soit dans le jeu ou sur phases arrêtées.

Comment jugeriez-vous globalement le début de saison de votre équipe ?

Un début de saison qui n’est pas à la hauteur des attentes du club. Nous avons perdu trop de points dans les premiers matchs (6 sur 15).

Comment envisagez-vous la suite ? Est-ce que le club s’est fixé des objectifs ?

Marbehan, au même titre que le coach, souhaite voir le club dans la colonne de gauche. Nous devons tout mettre en œuvre pour y arriver. Notre effectif possède tant des joueurs de qualités que d’autres avec de l’expérience mais également des jeunes qui doivent encore grandir et s’aguerrir un peu.