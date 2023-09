Gaëtan Moraux (Namoussart): "Je ne suis pas surpris par Petitvoir"

Gaëtan, on imagine que c’est rageant de ne pas avoir empoché les trois points ce dimanche ?

Je ne dirais pas que cela rageant mais plutôt frustrant au vu du nombre d’opportunités franches manquées. On aurait dû tout bonnement tuer le match, or on ne l’a pas fait et on s’est fait punir. Je pense sincèrement qu’on méritait de l’emporter.

On comprend cette frustration, d’autant plus que vous avez inscrit un triplé.

Il est vrai ! Il s’agissait d’ailleurs de mon premier triplé en équipe première. J’avais déjà inscrit des doublés. C’est une déception de prendre un seul point dans pareilles circonstances, j’aurais bien entendu préféré ne planter qu’une rose mais qui offre la victoire. Ce triplé va quand même me donner confiance car je n’avais marqué qu’un pion lors des quatre matches précédents.

À titre personnel, vous figurez régulièrement à une place de choix dans le classement des buteurs, vous n’avez jamais eu l’envie d’aller voir plus haut ?

On a toujours l’envie de se challenger. Lors du dernier exercice, j’ai changé de boulot et j’ai construit, de sorte que je me suis moins entraîné. Dorénavant, j’ai des horaires plus stables et j’aurai naturellement plus de temps pour me consacrer de manière plus assidue au foot.

Quant à votre formation, force est de constater que le début de saison est mitigé.

C’est effectivement un début d’exercice compliqué. Nous avons quelques nouveaux éléments et il faut que la sauce prenne. Cependant, j’estime que nous méritions peut-être quelques points supplémentaires au vu de la physionomie de certaines rencontres.

Vous êtes au demeurant la seule équipe à avoir accroché le surprenant leader Petitvoir.

Effectivement, c’était lors de la journée inaugurale et ce fut un match assez fermé et haché. Puis, c’était un derby, ce qui constitue toujours des rencontres spéciales. Je ne suis pas surpris de leur excellent départ, ils disposent d’une belle équipe et cela joue bien au foot.

Quel est l’objectif du club cette saison ?

Pour être franc, nous n’avons pas vraiment d’objectif comptable. Nous sommes une bande de copains et nous entendons surtout prendre du plaisir, ce qui fait d’ailleurs notre force. Nous jouons effectivement sans pression.

Que pensez-vous du duo Olivier Laurent-Raphaël Rigaux ?

Ils apportent indéniablement une plus-value mais chacun à leur manière. Olivier, nous apporte tant à l’extérieur que sur le terrain où il fait du bien de par ses belles performances comme joueur-entraîneur. Raphaël seconde Olivier quand ce dernier est sur la pelouse. Il s’investit beaucoup dans le club. Nous avons deux coaches bienveillants.