On a fait notre meilleure mi-temps de la saison. Cela doit être 4-0 au repos mais on ne tue pas le match. Messancy nous a mis en grande difficulté pendant 25 minutes au second acte. C’est une victoire dans la douleur.

Vous découvrez la P3A. Que pensez-vous de la série ?

C’est difficile à dire. Vu le niveau de notre équipe, on aura six matchs difficiles sur le championnat. Les autres, tu dois absolument les gagner.

Le titre, c’est l’objectif ?

Non l’objectif, c’est la montée. Les jeunes doivent absolument jouer en P2 l’année prochaine. Certains iront sans doute en A aussi.

Quels adversaires craignez-vous le plus ?

Je ne connais pas encore bien les équipes de la série. Mais Messancy B, Autelbas qui réalise aussi un sans-faute et Halanzy avec qui on avait partagé l’enjeu en Coupe.

Vous avez un bilan exceptionnel avec cinq victoires, 23 buts marqués et seulement un encaissé. Est-ce que vous vous attendiez à de tels débuts ?

Les chiffres sont bons et, par moments, le contenu est très bon. Néanmoins, vendredi, on a dû se battre durant nonante minutes pour une petite victoire. Cela montre bien qu’on est jamais à l’abri et qu’on doit toujours se remettre en question chaque semaine.

Quels sont les points que vous devez encore améliorer au niveau du jeu de votre équipe ?

Tout doit être amélioré. On a eu 25 minutes de flottement, heureusement, on encaisse qu’un but. On doit apprendre à tuer plus vite un match. C’est la leçon pour le futur.

Vous vous déplacez à Signeulx ce vendredi soir, c’est l’occasion d’améliorer encore un peu les statistiques ?

Chaque match nécessite une remise en question. Je vais donner du temps de jeu à plusieurs joueurs qui n’étaient pas repris vendredi. Ils vont probablement commencer le match. À eux de montrer qu’ils ont le niveau.