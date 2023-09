Foot (P2A): la boucle est bouclée pour Grégory Molnar à Bleid

Grégory, pourquoi avez-vous signé à Bleid ?

Kamel me harcelait pour que je rejoigne son effectif. Il sait que je ne serai pas toujours disponible, en fonction de mon emploi du temps. Mais j’en avais envie. Bleid a été mon premier club en Belgique et j’habite à cinq minutes de là. La boucle est bouclée. Je me sens en forme et le plaisir du foot, tant à l’entraînement qu’en match, est là. En plus, Kamel est un gars entier, que j’apprécie et qui est un super-entraîneur. Dans ce club, il y a un beau projet et des valeurs de respect. Et depuis que j’ai débarqué de France pour évoluer en Belgique, c’est dans ce pays que j’ai passé les meilleurs moments de ma carrière.

Samedi, vous avez porté pour la première fois, le maillot Orange. Il n’a fallu que deux minutes pour que vous ouvriez votre compteur-but et une demi-heure pour signer un doublé.

Oui, c’était un moment spécial de jouer devant ma famille, ma fille Mila que j’entraîne à Vance et mes beaux-parents. J’ai fait parler mon expérience sur le premier but, en anticipant une passe d’un défenseur à son gardien. Et sur le second, j’ai un peu de chance, car mon tir était croqué. J’ai pu me rendre compte qu’il y a du talent à Bleid, que mes jeunes coéquipiers sont très à l’écoute. Mais il y a des belles équipes dans la série, comme Assenois, Habay et Vance, ce qui n’empêche pas qu’il y ait de l’ambition à Bleid. Je n’ai pas du tout réfléchi à ce que je ferai dans un an, mais si d’aventure, le club montait en P1, ma porte ne serait pas fermée.

Lundi, à la Tribune (RTBF), un joueur de Meux a remporté le prix Michel Lecomte récompensant le plus beau but de l’année. Beaucoup vous voyaient grand favori avec votre but légendaire de la saison dernière. Vous n’êtes pas trop déçu ?

J’y ai cru, mais j’ai vite compris qu’avec un règlement bizarre, le Luxembourg serait encore une fois délaissé. Cette récompense m’aurait permis de remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de ma carrière et de mettre le football de notre province en avant. Malgré mes origines napolitaines, je me sens profondément attaché à la province de Luxembourg, à la Gaume et même au Cabu de mon village de Mussy-la-Ville. J’aurai voulu faire passer un message pour exprimer ma passion pour le foot (NDLR: tellement passionné qu’il a signé une licence à Metz pour évoluer en vétérans avec ses potes).

Quand vous voyez le parcours d’Habay-la-Neuve cette saison, vous n’avez pas de regrets d’avoir quitté ce club ?

Non, je les remercie de m’avoir laissé partir. J’y entraîne encore les U8, où joue mon fils Andréa (NDLR: son autre fils Roméo évolue à Thionville). Le président Mathieu est homme qui a les pieds sur terre et la tête bien entre les épaules. Samuel Petit fait un boulot extraordinaire. Il n’a rien à envier aux meilleurs entraîneurs que j’ai connus dans ma carrière. Habay et Virton, avec des projets bien ficelés, peuvent tirer le foot provincial vers le haut.