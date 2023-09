Emma Siegers revient sur sa semaine à l'Euro:"Un moment inoubliable"

Tout comme Julia, compte tenu de son statut d’espoir, Emma a la possibilité de jongler avec les crédits, de manière à étaler ses examens sur une paire d’années.

Une semaine inoubliable

C’est que la Rendeusienne entend bien tout donner pour réussir dans le vélo, voire même y décrocher le statut de coureuse professionnelle. Il est vrai qu’en quelques mois, la sœur aînée d’Emil et d’Eliot n’a cessé de progresser au point d’intégrer les sélections nationales, dont celles des championnats d’Europe, à la fois pour le relais mixte et la course individuelle.

"Dans le relais, deux chutes, une chez les filles et une chez les garçons nous privent à coup sûr de la médaille de bronze, peste-t-elle. Dimanche, par contre, c’était le bonheur total. Nous avons appliqué à la lettre les consignes de notre coach, Ludwig Willems et Fleur Moors, notre leader, décroche l’or."

Emma, elle, finit avec les meilleures en 28e position dans ce Vam-Berg qui allait voir quelques heures plus tard un Arnaud De Lie déchaîné comme jamais. "J e suis toujours restée aux avant-postes, relate Emma. J’ai juste un petit regret. Après l’avant dernière ascension, nous étions une trentaine à avoir provoqué un bel écart, mais personne n’a osé prendre ses responsabilités. Par contre, je n’ai pas assisté à la course des hommes."

De toute manière, Emma n’oubliera jamais cette belle aventure hollandaise. "Je suis arrivée une des premières à l’hôtel, dès le dimanche soir. Lotte Kopecky et Wout van Aert, qui disputaient aussi le chrono, ont passé l’essentiel de la semaine avec nous. C’est chouette de vivre ainsi tous ensemble dans le même hôtel, même si finalement, on ne se voit quasi qu’aux repas. L’ambiance était excellente. "

Nouvelle équipe en 2024

Deux kermesses figurent encore à son agenda, avant trois semaines de repos total, et dans la foulée, la préparation pour sa première saison en espoirs, et ce, au sein d’une nouvelle formation. Emma quitte en effet l’équipe Baloise WB Ladies pour le team flandrien Belco Van Eyck. "J’ai été tout près de passer chez AG Insurance (NDLR: l’équipe de Julia Grégoire), mais je pense avoir fait un bon choix. Je comprends la déception de Ludivine (NDLR Henrion), mais chez Van Eyck, je vais bénéficier d’un soutien matériel qui était devenu indispensable. Je ne me fais pas trop de souci pour mon entrée chez les espoirs. Cette année, j’ai déjà participé à plusieurs épreuves avec les élites."