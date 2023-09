Benjamin Flostroy: "Rulles savait que je ne voulais pas jouer en P2"

Oui, il est toujours important de prendre des points en début de saison afin de quitter rapidement le bas de classement et ne pas devenir la cible des autres équipes. Il y a trois autres montants dans la série, dont Luttre, que nous avons battu samedi. Ans B et Sauvenière sont aussi des équipes abordables et il y en a plusieurs qui alignent un B4 et trois B6 comme nous. Gagner dès la deuxième journée est donc une bonne chose.

Vous avez longtemps joué au niveau régional et national en province de Namur, d’où vous êtes originaire. Le jeu pratiqué vous convient-il mieux ?

Effectivement, je proviens de Rosée (Florennes) et j’ai joué plusieurs saisons à Philippeville, dont une en D1 nationale après le départ des meilleurs joueurs. J’ai ensuite déménagé dans la province de Luxembourg et ai évolué à Sibret. Le jeu en Régionale est plus ouvert et plus rapide qu’en provinciale mais ma dernière saison à ce niveau date d’il y a presque 10 ans, avec Jamoigne. Nous verrons ce qu’il en est.

Vous avez quitté Rulles à l’intersaison. Pour quelle raison ?

Rulles savait que je ne voulais pas jouer en P2. Son maintien en P1 n’a été acté qu’une fois la période des transferts terminée. En signant à Schoppach, j’étais assuré de jouer au moins en P1. La Régionale est un bonus. Et puis, c’est à moins de 5 minutes de la maison. Je suis domicilié à Freylange.

Samedi, vous vous rendez à Andoy, où vous avez évolué durant une saison. Vous en gardez de bons souvenirs ?

Oui, j’en garde d’excellents souvenirs. Le premier joueur, Stéphane Georges, était déjà présent. Ce sera l’occasion de se revoir et d’évoquer tous les bons moments. Cette rencontre, je ne voulais la manquer pour rien au monde.

Vous êtes cinq dans l’équipe. Comment la rotation se pratique-t-elle ?

Il n’y en a pas (rires). Nous essayons d’être quatre chaque semaine, en sachant qu’aucun d’entre nous ne disputera les 22 rencontres.