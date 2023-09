Battu par les espoirs de Charleroi, Virton a manqué de chance et d’efficacité

Le moins que l’on puisse écrire est qu’ils n’ont pas fait tout ce qu’il fallait pour y parvenir. Surtout en zone de finition où l’efficacité a fait défaut quand ce n’était pas la réussite puisque deux envois de Mayron De Almeida se sont écrasés sur le cadre. Au final, les Gaumais ont obtenu bien plus d’occasions que les protégés de Frank Defays, mais ils n’en ont pas profité là où les Zébrions pouvaient compter sur le concours de Nikola Stulic, international serbe du noyau A, dont la valeur marchande est évaluée à 1,2 million sur Transfermarkt. C’est lui qui, après la demi-heure, a doublé l’écart dans cette partie qui aurait pu prendre une tout autre tournure si, après deux minutes à peine, Gomes n’avait pas laissé passer une belle opportunité après une action amorcée par Mboyo qui se rappelait d’emblée à ses bons souvenirs zébrés.

Mais les jeunes Carolos riposteront notamment sur phases arrêtées. Deux corners d’abord puis un coup franc direct qui permet au Sporting de trouver la faille: le petit Da Silva place parfaitement le cuir dans la lucarne (1-0, 17’). C’est via le flanc droit que les Gaumais réagissent. Plusieurs fois, Mboyo et Gomes se heurtent à Delavallée ou frappent de peu à côté. De l’autre côté, Charleroi est hyper-réaliste. Sur un centre à ras de terre de Da Silva, Stulic surgit au 2e poteau (2-0, 32’).

Un poteau, une barre

Dur pour Virton qui n’est pas loin de réduire la marque quand De Almeida trouve le poteau. La seconde période est moins riche en occasions mais les Virtonais tentent de faire le siège du rectangle carolo. De Almeida, de loin, oblige Delavallée à la parade. Fabien Valeri injecte du sang neuf, mais le score reste inchangé alors qu’on s’approche du dernier quart d’heure. Dans celui-ci, chaque équipe a son moment fort. Les Zèbres en contre, avec Stulic parfaitement lancé, mais Martin gagne son duel. Pour Virton, on croit à la réduction du score avec une nouvelle fois De Almeida qui voit sa frappe heurter la latte. Le score ne bougera plus.

"Ce revers est sévère même si Charleroi dispose d’une belle équipe, analysait le coach virtonais Fabien Valéri. Mais on a manqué d’efficacité, de réussite aussi avec le poteau et la barre. Sans oublier la toute grosse occasion en début de match. Il va falloir travailler en zone de vérité. Et rapidement car le match contre Cappellen arrive vite."

Ce sera pour ce samedi, au Faubourg, face à une équipe qui, comme l’Excelsior, totalise sept points.

CHARLEROI B: Delavallée, Stulic (86’, Mbeng), Lutte, Benaets, Hoedaert, Denuit, Boukamir (83’, Lokembo), Okumu, Da Silva, Dalle Molle, Sylla.

VIRTON: Martin, Lupano, Droehnle, Karamoko, Lesquoy (79’, Namri) ; Guillaume (79’, Bariki), Mokdad, Arib (64’, Ahmed) ; Gomes (57’, Ilunga), De Almeida, Mboyo, Mokdad.

Arbitre: Jamar.

Cartes jaunes: Gomes, Molle, Sylla, Hoedaert, Benaets, Ahmed.

Buts: Da Silva (1-0, 17’), Stulic (2-0, 32’).