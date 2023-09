Oppagne bat Assenois et va en demi-finale de la Coupe, Libramont écarte Ethe aux tirs au but

Assenois a poussé en 2e mi-temps, mais n’a pas réussi à concrétiser plusieurs occasions nettes. "Sur l’ensemble du match, le nul aurait été beaucoup plus logique ", regrette le CQ visité Fabrice Jacques.

Dans l'autre quart de finale, Libramont et Ethe ont dû passer par les tirs au but pour se départager : 1-1 après 120", Petit ayant répondu au penalty de Schinckus. Ethe a raté le coche en deuxième mi-temps. Libramont a été plus insistant durant la prolongation, sans être vraiment dangereux.

Lors des tirs au but, Joachim et Delwiche n'ont pas tremblé : 1-1 après les deux premiers tireurs. Huberty, par contre, a envoyé le cuir à côté. Mosquera a mis Libramont aux commandes avant de voir Delmé repousser l'envoi de Reichling. Destrée a fait le break (3-1). Delmé a assuré la qualification des siens en sortarnt l'essai de Woygnet.

Oppagne et Libramont rejoignent donc Aye et Bouillon pour le dernier carré.