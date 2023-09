Malgré la claque à Liège, Périne Denève ne veut pas tout jeter

Si Neufchâteau n’a évidemment jamais su faire douter Liège, les filles de Thomas Celant auront eu le mérite de ne pas baisser les bras et de retrouver des couleurs en seconde période. "Au final, nous marquons 59 points, ce qui n’est pas mal à partir du moment où nous en avions mis deux après dix minutes, glisse Périne Denève. Mais bon, nous prenons plus de 80 points, ce n’est pas permis à ce niveau. Si tu encaisses autant, c’est impossible de gagner un match. Il faut oublier ce match, tout en sachant que tout n’est pas à jeter non plus."

Après quatre rencontres, Neufchâteau n’a pas encore percé la bulle. Les Chestrolaises pourront cependant avancer qu’elles ont dû se farcir des déplacements à Ottignies, Ciney et Liège, trois grosses équipes de la série. "Et dans tous les cas, ce n’est pas parce que nous n’avons pas encore gagné qu’il faut commencer à tout remettre en question, juge la joueuse de Neufchâteau. Nous avons joué quatre matches, il en reste encore 24. Il ne faut pas se dire que c’est fini. Le point positif du calendrier, c’est que nous jouerons les gros chez nous au second tour, quand nous aurons récupéré Laura Henket et Manon Guiot."

Mons, Liège Atlas et Rulles

Si les absences expliquent, en partie, le mauvais départ de Neufchâteau, Périne Denève ne veut pas se réfugier derrière cette excuse. "Il ne faut pas se dire que nous allons attendre le deuxième tour pour gagner des matches. Nous avons prouvé face à Ciney que nous pouvions rivaliser, poursuit Périne Denève. Des rencontres comme celles face à Mons, Liège Atlas ou Rulles, ce seront de rencontres à prendre. Namur ce week-end ? Cela dépend toujours des filles que nous aurons en face. La D1 de Namur joue le dimanche, donc j’imagine que les Namuroises auront la grosse équipe. Mais ce n’est pas pour autant qu’il faut prendre la route en se disant que c’est mort."

Avec les absences, Thomas Célant attend que d’autres filles prennent de l’envergure. Et c’est notamment le cas de Périne Denève. "Pour moi, c’est quelque chose de nouveau. Je ne suis plus la petite jeune qui doit faire ses preuves, dit Périne Denève . Mais je ne me mets pas de pression parce que je dispose d’un statut un peu différent. Thomas compte sur moi, mais il compte sur tout le monde. Car c’est le collectif qui nous permettra de prendre des rencontres. Mon début de saison ? Je manque de régularité. Parfois, je suis un peu désaxée sur la mène, un rôle que je n’avais jamais rempli auparavant. Cela demande donc un peu d’adaptation car je ne suis pas du tout une meneuse pure."