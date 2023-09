Foot (P2C): Melreux peut compter sur son Messi

Et Messi sera-t-il le sauveur de Melreux cette année, une formation qui n’a pris que trois points depuis le début de la saison. "Je ne me tracasse pas trop pour la suite de la saison, avoue-t-il. On est en manque de points, mais il faut que le train se mette en marche. Je connais la qualité de mes coéquipiers. Même si on souffre à la conclusion, tous nos adversaires confirment qu’on joue bien au foot. Il faut que la mayonnaise prenne. "

À 24 ans, Messi Odingamba peut déjà se targuer d’une expérience qui l’a envoyé dans différents pays. Après une formation dans des clubs prestigieux comme Anderlecht, OHL et Tubize, le jeune joueur s’est même arrêté à Virton (avec Samuel Petit), puis à Differdange et même en Allemagne, avant de revenir dans l’équipe B de Richelle. "Je ne me prends plus la tête à présent, poursuit le Congolais. J’ai même failli arrêter et me consacrer à mes études dans l’immobilier et à des projets au pays. Et puis l’entraîneur est venu parler du projet du club avec l’envie de jouer beaucoup au ballon. L’intégration s’est vraiment bien passée avec les joueurs et le comité. La province de Luxembourg, c’est toujours très sympa, très accueillant. Mais ne me demandez pas des nouvelles de mes anciens coéquipiers. Je ne suis pas sur les réseaux et je n’ai pas encore ouvert la télé depuis le début de la saison."

Son coach Kevin Yangara se félicite de pouvoir compter sur un joueur qui "a vraiment une top mentalité hors et sur le terrain, un joueur qui n’a rien à faire à ce niveau". Lui veut rester les pieds sur terre. "Je ne suis pas vraiment un grand frère, car il y a des joueurs plus expérimentés, ajoute encore le médian. Mais je n’hésite jamais à encourager les autres joueurs sans toutefois me mettre la moindre pression. Il faut essayer de tirer le groupe vers le haut. Dans deux mois, on ne parlera plus de notre début de championnat difficile. Je suis très, très optimiste. Il ne faut pas se fixer d’objectif. Après ces premiers matches, on sent que les joueurs se remettent en question. Et cela, c’est vraiment très important." S’il ne ferme pas la porte à des équipes plus huppées, il veut surtout prendre du plaisir dans un club où il se sent bien.