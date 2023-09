Corentin Gillet l’a joué plus discret que Suarez

Outre la main de Gillet, l’autre sujet de conversation était la fusée envoyée en lucarne par Arnaud Pinson. "Quand tu te prends un but pareil, tu es frustré, avoue Corentin Gillet. Tu défends bien pendant 75 minutes, tu ne concèdes quasiment rien et tu te prends un but venu d’ailleurs. Heureusement pour nous, nous parvenons à égaliser rapidement."

Avec cette victoire, Libin continue son sans-faute. Quinze points sur quinze et la première place, tout roule pour les Libinois. "Je ne vais pas dire que c’était attendu, mais nous espérions bien débuter. Car l’objectif, c’est d’aller chercher la première tranche pour s’assurer une place au tour final, lance Corentin Gillet . Si nous gagnons la tranche, alors, le coach a dit que nous pourrions éventuellement penser à plus. Est-ce que le match à Vaux était le plus difficile ? Oui, je pense. Contre Saint-Hubert, cela n’avait pas été facile non plus, mais le scénario était différent. Une lutte avec Ochamps pour le titre ? C’est possible, mais je n’enterrais pas une équipe comme Bouillon. Les Bouillonnais sont dans un creux, mais ils sont très costauds. Et quand ils vont se réveiller, cela va faire mal. Je me méfie aussi d’Orgeo, que nous affrontons justement samedi."

Virton, Seraing et Libramont

Arrivé de Libramont B cet été, Corentin Gillet a vite trouvé sa place dans la ligne arrière des Libinois. Du haut de ses 18 printemps, le gamin d’Hatrival n’a pas raté une seule minute de jeu. "Tout se passe bien pour moi, concède l’intéressé. Je n’ai loupé que deux entraînements depuis la reprise. Bon, désormais, j’ai débuté des études à Louvain, mais je passe les sélections pour entrer dans l’équipe universitaire, tout en redescendant jusqu’à Libin une fois par semaine."

Passé par Virton chez les jeunes, Corentin Gillet a aussi évolué un an à Seraing. "L’année où Virton est redescendu dans le milieu semi-professionnel et que c’était un peu le bazar en Gaume, dit-il. Seraing m’avait contacté et je suis parti un an là-bas. Je me tapais le trajet tous les jours. Je suis ensuite revenu à Virton avant de filer à Libramont. Mon départ de Libramont B ? Comme le club ne comptait pas sur moi pour le noyau A, j’ai préféré partir. On ne m’a pas donné cette chance. C’est comme cela…"