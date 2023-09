Conseil communal des enfants de Messancy: Loris, 13 ans, se voit bien remplacer Roger Kirsch un jour

Les élus ont prêté serment dans la grande salle du complexe sportif du Lac. Chaque petit conseiller a reçu son écharpe tricolore et le diplôme attestant de son élection. Les élus ont cosigné les documents avec le bourgmestre et, sous les applaudissements de leurs parents, en présence des échevins et sous les flashs des smartphones et le crépitement des appareils photo, ils ont levé la main droite pour prêter serment: "Je m’engage à remplir mon mandat de conseiller en donnant le meilleur de moi-même dans l’intérêt de la commune et de ses habitants."

"Nous sommes attentifs à leurs travaux"

"Le Collège est très à l’écoute de leurs propositions, insiste Jean-Raymond Lichtfus, l’échevin de la Jeunesse. Fabienne Clarinval me fait chaque fois le rapport des réunions et nous en discutons au Collège où nous prenons cela très au sérieux parce que nous sommes persuadés de ce que ces réunions apportent aux participants. Chaque année, ils sont chargés de présenter un ou deux projets dont nous étudions la faisabilité. Le jardin partagé, par exemple, qui fonctionne maintenant à la satisfaction des citoyens est une de leurs initiatives."

Dans son discours de présentation, le bourgmestre Roger Kirsch s’est projeté dans le futur: "Dans les années à venir, un ou plusieurs d’entre vous, auront à conduire les affaires de la commune, quand les aînés que nous sommes ne seront plus là. L’avenir vous appartient."

Cette séance a permis l’installation de tous les conseillers, même ceux, élus en 2022, qui n’avaient pas pu prêter serment pour cause de pandémie.

Les élus

Avec un an de retard, Charlotte Renette, Alys Pijpops, Maëlys Guillaume, Emma Preser, Tom Prieur, Elizabeth Brasseur et Zoé Rensonnet sont maintenant officiellement élus et entament la deuxième année de mandat. Simon Jonette, Vito Grieco, Gaëlle Balu, Maelyne Charlier, Reem El Amrani, Maxime Valet, Arnaud Jungen, Édouard Urbain, Lilly Lecarte, Nahia-Carolyn N’Goy et Arthur Colback, sont en place pour deux ans.

Avant la petite réception, où les adultes ont trinqué avec des coupes quand les enfants restaient au jus d’orange, les petits conseillers devenus grands et partis dans les établissements de secondaires ont été mis à l’honneur et ont reçu des cadeaux.

Thomas Jonette, Loris Bernacconi, Chloé Laurent, Achilles Lecarte, Margaux Faivre, Florette Dardenne et Yohan Hotton ont certainement bien grandi avec l’expérience qu’ils ont vécue.

La relève est assurée

Parmi, les jeunes conseillers qui sont partis pour entamer leurs secondaires, Loris Bernacconi a quitté le CCE avec beaucoup de regrets. Débordant de vie et d’idées, le jeune de 13 ans, garde de fameux souvenirs de l’expérience vécue pendant deux ans. "Si je ne devais garder qu’un seul souvenir de ces deux ans, c’est globalement celui de la solidarité que nous avons eue entre nous, de notre capacité d’écoute, de l’entente qui a été la nôtre avec Fabienne. J’ai adoré." Loris rêve d’être en charge des affaires quand il aura grandi. "Être bourgmestre, m’occuper des autres, pourquoi pas ? Cela me plairait bien, il faudra voir si c’est compatible avec le métier que j’aurai choisi." Roger Kirsch n’a qu’à bien se tenir, la concurrence arrive.