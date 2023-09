Basket-ball (P1): Athus est sur le bon chemin

"On aurait dû plier le match plus tôt, commente Mathieu Fivet. Pour le même prix, la pièce aurait pu tomber de l’autre côté. On s’est fait peur inutilement. Mais notre victoire est méritée. On a été très bon collectivement. Je suis vraiment satisfait de notre fond de jeu. On s’est procuré plein de bonnes options de shoots. Mais on n’a pas eu de réussite aux tirs. En défense, on a cadenassé le jeu intérieur avec notre zone. Cela a bien fonctionné en première mi-temps, puis un peu moins bien en deuxième."

Les Rullots ont eu une meilleure préparation que les Athusiens et cela s’est vu sur le terrain. Mais les hommes de Michaël Raimond ont eu le mérite de ne pas lâcher et d’y croire jusqu’au bout. Pour l’instant, Athus n’est pas l’équipe qui est restée longtemps invaincue la saison dernière. Mais nul doute que les Athusiens auront leur mot à dire dans le championnat. "Individuellement, il y a beaucoup de bons joueurs, relève Mathieu Fivet. Le meneur Dragan Noël m’a bien plu, les frères Fisch, c’est un duo très intéressant. Araujo, il est toujours dangereux et particulièrement à trois points. Je pense qu’ils seront en play-off en fin de saison. Quand cette équipe va tourner, elle va faire mal."

"On ne va pas se prendre la tête"

La vitesse des Rullots a posé problème aux Athusiens. "Et on perd beaucoup trop de ballons, note le coach Michaël Raimond. Rien que sur des rentrées, on leur donne trois ou quatre ballons. Contre une équipe qui galope comme Rulles, ça se paie cash. Quand on revient à un point, dans l’euphorie, on se dit qu’on peut passer. Mais franchement, si on avait gagné, cela aurait été un hold-up. Rulles a été devant durant tout le match et mérite sa victoire."

Athus a encore du boulot, mais semble sur le bon chemin. "Ce qu’on doit corriger en priorité, ce sont les pertes de balle et le contrôle du rebond, souligne Michaël Raimond. Il faut encore qu’on apprenne à jouer ensemble. Pour moi, ce dimanche, c’était comme un match de préparation, pour se mettre dans le rythme. Ce n’est que notre deuxième match de la saison. On ne va pas se prendre la tête avec cette défaite. Je vais plutôt retenir notre bonne fin de match. Et notre meilleure défense en deuxième mi-temps."

"Tout est possible"

En quarts de finale, le week-end des 16 et 17 décembre, les Rullots défieront Arlon, le favori, dans ce qui sera une finale avant la lettre. "C’est le jeu de la Coupe, conclut Mathieu Fivet. Sur un match, tout est possible, même en déplacement. Si on a le même fond de jeu que ce dimanche, on peut battre tout le monde. "