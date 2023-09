Rémy Mertz va jouer son avenir sur quatre courses

"Dans mon esprit, les choses sont bien claires, explique Rémy. Il n’est pas question pour moi de descendre d’un niveau. Ou je poursuis chez Bingoal ou dans une autre formation du ProTour, ou je réoriente complètement ma carrière professionnelle. Mais pour l’heure, je ne vois pas très bien où je pourrais rebondir l’an prochain."

Certes, le coureur de 28 ans veut encore croire en son étoile. "Dans le sport de haut niveau, il suffit parfois de peu de chose pour renverser la vapeur", dit-il.

Mais Rémy est surtout bien conscient que sa fenêtre de tir s’est fortement rétrécie. "En clair, je joue sans doute mon avenir professionnel sur une dizaine de jours, insiste-t-il. Soit les quatre dernières courses de mon programme, à savoir le Franco-Belge, jeudi ; la Famenne Ardenne-Classic, dimanche ; Binche-Chimay-Binche, mardi prochain et Paris-Tours, le 8 octobre."

En 2019, Rémy avait sorti l’une de ses prestations les plus abouties sur les routes de la FAC, y décrochant la 5e place. À l’époque, il ne s’attendait certainement pas à ce que quatre ans plus tard, l’épreuve organisée par son club formateur constitue un tel virage dans son existence. C’est pourtant la réalité dans un monde professionnel où il est de plus en plus compliqué de s’inscrire dans la durée. Avant Rémy, Boris Dron, Thomas Deruette et Gaëtan Bille, d’autres figures de proue de notre cyclisme provincial en ont fait la douloureuse expérience.