Quatre succès provinciaux au tournoi international de Neufchâteau

Ce week-end, le 36e tournoi international de Neufchâteau a attiré plus de 200 escrimeurs, dont plusieurs venus de France et du Grand-Duché. Et parmi ceux-ci quelques-unes de nos plus fines lames provinciales. Dont l’Arlonais Neisser Loyola. L’actuel n° 1 belge et n° 13 mondial à l’épée s’est logiquement imposé dans un tableau de 81 tireurs en seniors, battant Cyrille De Bock 15-13 en finale. On notera aussi, dans cette catégorie, la 10e place de Thibault Breton, lui aussi membre du CE Gaumais. Trois autres Luxembourgeois sont montés sur la plus haute marche du podium. Étienne Imbert (CE Gaumais) s’est ainsi imposé en U17 garçons à l’épée, sans véritablement avoir été inquiété. En U17 aussi, mais au fleuret, Ninon Gontier, la prometteuse sociétaire du club organisateur, a confirmé son potentiel en dominant elle aussi largement ses adversaires. Et elle a également pris la 11e place du tournoi seniors, dominé par la Bastognarde Amandine Charlier. Celle-ci a montré que cette année encore, il fallait compter avec elle. Après un sans-faute en poule, puis deux nettes victoires en 8e et quart de finale, elle a plus difficilement écarté la Russe Veronika Goncharova, devenue directrice sportive de la Fédération grand-ducale, et la Strasbourgeoise Melina Thuet, à chaque fois sur un score de 15-13. Pointons aussi la 7e place de Raphaëlle Gorny pourtant surclassée dans cette catégorie.