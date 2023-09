Pour Philippe, Longlier ne méritait pas mieux à Wanze

Avec quatre points, le premier bilan est plutôt mitigé. "Quatre sur douze, ce n’était déjà pas exceptionnel, juge Ronan Philippe. Nous aurions dû surfer sur notre bonne prestation à Marloie. Attention, tout n’est pas à jeter, mais moi, j’ai envie de plus. Contre Sprimont et Huy, ce n’était sans doute pas nos matches les plus importants de la saison, mais je pense qu’il y avait moyen de prendre des points. Les deux équipes étaient sans doute un peu supérieures dans la maîtrise, grâce à leur expérience, mais ce n’était pas invincible."

Pour Ronan Philippe, Longlier doit gommer ce qui s’apparente parfois à un complexe d’infériorité. "Avant Sprimont et Huy, tout le monde était en train de dire que c’était très fort. En arrivant au terrain, j’avais déjà l’impression que le match était perdu, peste l’ancien joueur de La Roche. Et au contraire, à Wanze, nous avons peut-être cru que cela irait tout seul. Nous devons appréhender les matches autrement. Aucun match n’est perdu d’avance, mais aucun match n’est gagné non plus."

Arrivé cet été, Ronan Philippe a vite trouvé sa place. "Les gars sont vraiment chouettes, dit-il. C ’est un chouette club. Ce qu’il faut apprendre, c’est de ne pas être trop fougueux, il faut savoir varier le rythme dans une rencontre. Car même si le groupe est bien physiquement, tu ne peux pas tenir nonante minutes avec le pied au plancher. La D3 ? J’ai toujours dit que je voulais un peu sortir de ma zone de confort. Mon déménagement m’a permis de trouver un club de ce niveau à côté de la maison. Sans dénigrer aucunement, j’en avais un peu marre du football stéréotypé de la P1, j’avais envie de voir autre chose."