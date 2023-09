Pour Marius Dubois, La Roche se sauvera "si on se bouge les fesses"

Pour le milieu de terrain rochois, ses troupes sont parfois trop passives. "Nous allons devoir nous lâcher. Et commencer les rencontres de manière un peu moins prudentes peut-être, estime l’intéressé. Samedi, nous avons attendu Libramont et nous avons bien vu que cela n’allait pas vraiment. Une fois que nous avons mis un peu plus de pression, c’est devenu plus compliqué pour Libramont. Peut-être qu’il faudra aller chercher nos adversaires plus haut dans les prochaines semaines."

"Nous n’avons pas cette envie de marquer"

Pour gagner des matches, La Roche devra cependant être plus efficace dans les deux rectangles. Derrière, les hommes de Jérémy Rode sont parfois coupables d’un criant manque de concentration. Comme samedi où les Rochois ont pris un but trois minutes après avoir égalisé. "L’an dernier, tout est devenu plus facile lorsque nous avons arrêté de prendre des buts, dit Marius Dubois. Ce qui me rassure, c’est que depuis l’entame de la saison, mis à part lors du match à Nothomb où nous n’avons pas eu voix au chapitre, c’est que je n’ai jamais eu l’impression de voir que La Roche était vraiment moins fort que son adversaire. Alors oui, nous jouons avec nos armes et La Roche ne proposera jamais du football champagne. Mais ce n’est pas grave puisque ce n’est pas spécialement cela qui te permet de gagner des matches en P1."

Si Marius Dubois espère retrouver une solidité défensive, c’est aussi et surtout offensivement que les Rochois vont devoir trouver leur rythme de croisière. Et la longue indisponibilité de Bouillon n’arrangera rien. Plutôt que de pointer un manque de qualité, Marius Dubois préfère évoquer un manque de confiance.

"Le potentiel est là. Mais je pense surtout que nous n’avons pas cette envie de marquer. Parfois, les passes sont bonnes et peuvent amener du danger, mais plutôt que de contrôler pour aller dans le rectangle, on va de l’autre côté. C’est un manque de confiance car un bon contrôle, nos offensifs savent le faire, indique Marius Dubois. Mais oui, nous n’avons pas assez de poids à l’avant. Nous effectuons les mauvais choix et nous manquons de justesse. Nous avons beau mettre du pressing, si cela ne nous permet pas d’avoir des occasions, cela ne sert pas à grand chose."

La Roche devra aussi être plus présent aux seconds ballons.

"C’est notre autre gros souci, juge Marius Dubois . Notre bloc est trop étiré. Le premier duel, nous sommes là. Mais sur le deuxième, nous sommes trop loin car il y a trop d’espace au niveau du club. Il faudra résoudre ce souci au plus vite."