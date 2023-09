Pour Liamine Mokdad, Virton doit être ambitieux

Un joli but, sans effet sur le résultat, contre Visé, une prestation de haut vol face à Knokke, un autre but samedi, à Dessel: arrivé sur la pointe des pieds, Liamine Mokdad se fait de plus en plus remarquer au sein de l’entrejeu virtonais. Au point d’avoir relégué Gaeten Arib sur le banc.