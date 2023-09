Leclerc, le buteur de Florenville, regrette de ne pas avoir dit oui plus vite

Samedi, Quentin Leclerc a participé à la fête en plantant un doublé. "Et je peux vous assurer que cela fait du bien pour la confiance, raconte celui qui est arrivé à Florenville à l’aube de la saison dernière. Je ne vais pas le cacher, j’ai eu un peu de mal à retrouver mes sensations. Je ne suis pas encore à mon niveau. J’espère que les deux buts de samedi vont me permettre d’avancer."

Les croisés trois semaines avant de débarquer

Il faut dire que le citoyen de Bazeilles doit retrouver du rythme après avoir passé la majeure partie de l’an dernier à l’infirmerie. "En fait, en juin 2022, à quelques jours de reprendre avec Florenville, je me suis déchiré les croisés, souffle Quentin Leclerc. Je n’ai pas repris les entraînements avant février. J’ai eu un peu de temps de jeu en fin de saison, mais cette année, je suis de retour. La chance, c’est que Morgan Matz me fait entièrement confiance. Et il me le répète souvent."

La mission de Quentin Leclerc ? Parvenir à faire oublier Cyprien Blandin et ses 38 buts. "Quand tu perds une machine à marquer comme Cyprien, c’est évidemment un gros coup dur. Mais Morgan me dit sans cesse que je peux le remplacer. Nous avons un style plus ou moins similaire même si je prends un peu plus la profondeur, observe Quentin Leclerc. C’est dommage de ne pas avoir joué une saison tous les deux, je pense que nous aurions pu nous amuser. Mais je comprends son choix."

"J’aurais dû venir en Belgique plus tôt"

En parlant de choix, Quentin Leclerc ne regrette pas celui d’avoir choisi Florenville. "J’ai quand même un regret: ne pas avoir traversé la frontière plus vite, explique celui qui a évolué à Bazeilles et à Prix-les-Mézieres. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir eu des opportunités. Michel Leclère, il me sonnait tous les ans pour que je vienne à Florenville (rires). L’an dernier, comme j’avais quelques potes dans le noyau, j’ai décidé de franchir le pas. Et quel plaisir de jouer en Belgique même si je prends un peu plus de coup. L’ambiance, les adversaires, l’engouement, cela n’a rien à voir avec la France. Je m’épanouis vraiment chez vous. Et chaque semaine, je découvre de nouveaux adversaires. La Roche dimanche ? Je ne connais rien, mais Morgan nous a déjà beaucoup parlé de cette équipe. Et nous aurons sans doute l’occasion de les voir en vidéo. Je sais que La Roche est dernier, mais ce n’est pas gagné d’avance."