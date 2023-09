Dylan Remy, le "p'tit gars" de La Roche devenu capitaine du grand Rochefort

Dans toute ma carrière, je n’avais jamais vu cela. Des choses qui n’ont pas leur place sur un terrain de football. J’étais déjà occupé à débriefer le match avec le coach quand la bagarre a éclaté. J’ai essayé de calmer un peu les esprits, mais je me suis rapidement écarté. Je n’avais plus rien à faire là. Après, qui a fait quoi, qui est responsable, il ne m’appartient pas de porter de jugement. Moi, ce qui m’intéresse, c’est le football. Mes coéquipiers et moi avons pris notre douche, sommes remontés à la buvette et tout est rentré dans l’ordre. Ce que je retiens de cette soirée, personnellement c’est cette deuxième défaite consécutive qui ne fait pas nos affaires.

Vous aviez lancé votre championnat par trois succès consécutifs. Ce 9 sur 15 vous satisfait ?

Non, c’est insuffisant. Le club veut se hisser en D1 ACFF (NDLR, nouvelle division qui verra le jour en 2024-2025). Cette saison est particulière, puisqu’il y aura plusieurs montants en fin de championnat. Rochefort ne veut pas laisser passer l’aubaine.

Vous portez le brassard de capitaine depuis plusieurs mois maintenant. C’est une fierté pour le "p’tit gars" de La Roche que vous êtes, au regard des CV que l’on retrouve dans le vestiaire rochefortois ?

Il est vrai que si l’on excepte les plus jeunes joueurs, j’ai probablement le CV le moins prestigieux de l’équipe. C’est une belle marque de reconnaissance, c’est vrai. Mais le fait de porter le brassard ne change rien à mon comportement.

Vous n’êtes ni le plus ancien, ni un joueur historique du club, ni un gueulard. Quel genre de capitaine est donc Dylan Remy ?

J’essaye de montrer l’exemple sur le terrain par mon engagement et mon envie. C’est ma force. Puis, quand il y a quelque chose à dire, je sais prendre mes responsabilités. Et je pense, aussi, que je colle aux valeurs que le club essaye de véhiculer. Mais il est clair que nombre de garçons ont une autre expérience que moi.

On pense à Lazitch, Cornet ou encore Fiore, trois garçons qui ont connu la D1…

Et quand un joueur qui a connu la D1 parle, on l’écoute. J’apprends beaucoup au contact de tous ces garçons qui ont connu le niveau supérieur. Un Grégory Lazitch, c’est un plaisir de le regarder jouer. Ce qui m’impressionne le plus chez eux, c’est leur capacité d’adaptation. Ils savent élever leur niveau de jeu instantanément quand l’opposition l’exige et ils dégagent une grosse assurance en toutes circonstances. Tu sens qu’ils ont confiance en eux, qu’ils ne doutent guère.

Dans quels domaines le Dylan Remy d’aujourd’hui est plus fort que celui qui a quitté Givry en 2020 ?

Je pense avoir surtout progressé dans la gestion des efforts. J’avais tendance à courir beaucoup et un peu partout, parfois à mauvais escient. Mes déplacements sont probablement plus réfléchis aujourd’hui. Je me nourris du vécu de mes coéquipiers pour gagner en intelligence de jeu.

Il y avait dans les rangs de Verlaine, samedi soir, un certain Jonathan Legear. Qu’avez-vous pensé de sa prestation ?

Pas grand-chose. Il jouait en 9, 9 et demi, donc pas vraiment dans mes parages. Je n’ai pas fait particulièrement attention à lui.

Vous aviez déjà connu la D2 avec Givry. Mais rien de comparable avec le Rochefort d’aujourd’hui, si ?

Non, la situation est totalement différente. Rochefort a d’autres ambitions que le Givry de l’époque. La communication, l’encadrement, les infrastructures, les conditions d’entraînement… Ce n’est pas le même monde.

On touche au professionnalisme ?

Non, quand même pas. Il y a beaucoup de fausses idées qui circulent sur Rochefort, mais rassurez-vous, je lave encore mes chaussures moi-même (rires).

Et au niveau purement sportif ?

Le niveau d’exigence et la concurrence sont logiquement supérieurs à ce que j’ai connu à Givry. Nous sommes équipés de chasubles GPS à chaque entraînement et à chaque match. Le préparateur physique assure un suivi individuel au quotidien. Ce sont tout des petits détails qui, mis ensemble, font une belle différence au final.

Vous parliez de concurrence, Luka Micha et Eduardo Gasparoto sont occupés à la découvrir. Titulaires indiscutables à Marloie et à Meix la saison dernière, ils n’ont pas encore joué une minute en D2 avec Rochefort…

Si j’ai un conseil à leur donner, c’est de ne pas baisser les bras. S’ils continuent à travailler, ils recevront leur chance tôt ou tard. Qu’ils doivent observer un temps d’adaptation est tout à fait normal.

Vous aurez 30 ans en fin de saison. Vous regardez toujours vers le haut ou vous commencez à regarder vers le bas ?

Vers le haut. J’ai la chance d’évoluer dans un club qui a un super-projet sportif et de très belles perspectives, avec cette volonté d’atteindre la D1 ACFF. J’entends en profiter au maximum tant que j’en ai les capacités, parce que le temps passe vite. Il s’est d’ailleurs accéléré encore un peu plus depuis la naissance de ma fille, il y a dix mois.