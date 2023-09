J’ose croire que ce n’était qu’un off-day. Nous avons commencé ce championnat par trois bons matchs contre des candidats au titre (partages contre Sart et Arlon, courte défaite à Ethe). Nous n’avions rien à perdre, les garçons ont joué sans complexe, avec la rage au ventre. Contre Érezée et Florenville, deux écuries censées boxer dans notre catégorie, il y avait un impératif de résultat. Et je pense que l’équipe s’est mis trop de pression. Plusieurs joueurs sont montés sur le terrain avec le trouillomètre à zéro.

Le score n’était que de 1-0 au repos…

Oui, notre première période était correcte. L’équipe s’est écroulée comme un château de cartes après le deuxième but. Les joueurs n’ont pas réussi à gérer leurs émotions, je n’ai senti aucune révolte. C’est cela qui m’inquiète le plus. Il va falloir travailler, en priorité, le mental des troupes. Parce qu’on peut perdre à Florenville, mais pas 6-0 en craquant de la sorte. Il a fallu attendre la 75’ pour voir notre premier vrai tacle.

Cette déroute montre, aussi, que Chaumont manque de leaders ?

Clairement. En l’absence de Lionel (Deom) et Jordan (Grégoire), c’était criant. Il faut impérativement que d’autres garçons s’affirment dans le vestiaire. Je pense à Florentin Goosse ou Yoan Reyter, notamment. Nous avons chaque semaine entre cinq et sept joueurs de moins de 20 ans, voire de moins de 18 ans, sur le terrain. À Florenville, nous avons terminé le match avec des gamins de 20, 17 et 16 ans dans le milieu, Elliot Lhoas, Roméo Pierre et mon fils Erwan. On ne peut pas attendre d’eux qu’ils tirent le groupe vers le haut. Les quelques anciens doivent servir de locomotives. Maintenant que Jonathan Schinckus et Jérôme Hinck ne sont plus là, d’autres doivent prendre le relais.

Gaby Ney, l’inusable délégué de l’équipe, affirmait après le match que Chaumont aurait mieux fait de descendre en P2 au terme du défunt championnat, compte tenu de tous les départs enregistrés. Votre avis ?

Je vous avoue que sa déclaration m’a déçu, je l’ai trouvée un peu maladroite. On ne va tout de même pas baisser les bras après cinq journées alors qu’après les trois premiers matchs, tout le monde soulignait l’abnégation de notre équipe. Oui, on sort de deux mauvais matchs. Oui, la saison va être compliquée. Oui, chaque match sera une finale. Mais faut-il être résigné pour autant ? Non. Nous savions dès le départ, après avoir perdu autant de titulaires, que nous allions rencontrer des difficultés. Essayons de les surmonter, au lieu de rendre les armes. Pour s’en sortir, il faut que tout le monde se mobilise dans le vestiaire… et en dehors.

Les mots de votre délégué sont durs, mais n’est-il pas tout simplement réaliste ? Chaumont, qui s’est sauvé de justesse la saison dernière, a perdu six titulaires indiscutables et les a remplacés par des garçons qui, pour la plupart, n’ont jamais connu la P1, voire jamais évolué en équipe première. Se sauver dans ces conditions est-il possible ?

Si je n’étais pas convaincu que nous en avons les capacités, j’arrêterais tout de suite. Je le répète, après les trois premiers matchs, tout le monde se disait agréablement surpris par Chaumont. Donc ne retournons pas notre veste quinze jours plus tard. Et, surtout, ne renions pas nos principes, nos valeurs. Le club peut être fier d’avoir servi de tremplin à des gamins comme Marthus et Vieuxtemps, qui sont occupés à faire leurs preuves en D3. J’espère que d’autres suivront. Et il ne faut pas oublier qu’à Chaumont, il n’y a pas de primes de match.

Personne n’est payé ?

Les joueurs qui s’appartiennent touchent l’équivalent d’un transfert (ndlr, le montant d’un transfert vers un club de P1 est de 1 000 €), mais nous ne versons aucune prime pendant la saison. La politique financière du club est saine et stricte : les infrastructures d’abord.

Mais Chaumont peut-il survivre des années en P1 sans mettre la main à la poche ? À ce niveau, les joueurs qui touchent une somme à trois chiffres tous les week-ends se comptent par dizaines…

C’est tout le débat. Un vrai dilemme. En tant que T2 et membre du comité, c’est une question que je me pose régulièrement. Sans payer de joueurs, Chaumont ne pourra jamais ambitionner mieux que le maintien en P1 ou la colonne de gauche en P2. En clair, tu dépends de ton vivier de jeunes: si tu as une bonne génération, tu peux faire quelque chose de correct, mais si tu as un trou, tu dois accepter de vivre une période de vaches maigres. Chaumont a peut-être atteint son plafond de verre la saison dernière. Le mélange était presque parfait. Il rassemblait des anciens qui avaient fait leurs preuves au niveau supérieur et des jeunes qui avaient le potentiel pour s’y hisser.

Mais, au fond, ce qui me tracasse le plus, ce n’est pas tellement le volet sportif. Le plus important, c’est de garder des bénévoles pour tenir la boutique. Or, à Chaumont comme ailleurs, ils s’usent. Il ne faudrait pas que, dans cinq, dix ou quinze ans, il ne reste à Chaumont que de belles infrastructures.

L’entraînement de ce soir sera précédé d’une bonne discussion ?

C’est prévu, oui. Jérôme (Godfrind) et moi voulons comprendre ce qui s’est passé. On ne peut pas parler d’un non-match, mais d’une non-deuxième mi-temps. Il est toujours intéressant de recueillir le ressenti des joueurs, qui ont vécu cela de l’intérieur.

Mieux vaut perdre une fois 6-0 que six fois 1-0...

(rires) Je ne cesse de me le répéter depuis samedi… Il faudra, en tout cas, une réaction dès vendredi contre Houffalize.