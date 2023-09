Arnaud Pinson fait le buzz avec son obus des 35 mètres: "Pour le même prix, je découpe trois poireaux" (vidéo)

On s’en doute, le but de samedi est le plus beau inscrit par le taulier de Vaux. "Je n’ai en tout cas pas le souvenir d’avoir mis un but d’aussi loin, souffle Arnaud Pinson. Maintenant, je mets un beau but, mais nous avons zéro point. J’aurais mille fois préféré taper un biesse goal à deux mètres de la ligne et prendre les trois points. Là, nous étions dans l’euphorie et nous avons bâclé notre fin de match. Sauf qu’en face, c’était Libin. Et que cela ne pardonne pas."

Arnaud Pinson va même plus loin. "Si je ne marque pas, je suis persuadé que nous tenons le zéro, raconte-t-il. Ici, après ce but, tout le monde a cru que c’était plié et tout le monde était remonté comme des pendules. Est-ce que je voulais vraiment mettre le ballon là ? En tout cas, je vise le but. Mais pour le même prix, le cuir termine dans le jardin derrière et je découpe trois poireaux. D’ailleurs, je ne réalise même pas que le ballon va dedans. Il suffit de voir les images, j’ai deux secondes où je ne réagis pas. Au départ, je crois que le ballon a touché un poteau derrière et qu’elle est revenue taper dans les filets extérieurs. Puis, je vois nos attaquants qui se retournent et là, j’ai compris."

Si Vaux et Libin ont offert un beau spectacle sur le terrain, c’était également le cas dans la buvette. "Qui a gagné la troisième mi-temps ? Au niveau de l’intensité, je dirais Libin. Mais sur la longueur, nous étions les plus forts ", plaisante Arnaud Pinson.