Timeo Zanini, la surprise du derby gaumais

Philippe Petit s’était bien gardé de le révéler: pour remédier aux absences conjointes de Déom, Day et Gomrée en défense et pour éviter de faire reculer Puffet dans son arrière-garde, il a convoqué et titularisé d’emblée le jeune Timeo Zanini, 17 ans, qui n’est autre que le fils de Lionel Zanini, l’ancien joueur de Virton et ex-T1 de Meix. Posté à l’arrière gauche, le gamin de Fratin, qui s’entraîne avec les Mauves et joue en interprovinciaux avec Tintifontaine, ne s’est pas laissé impressionner pour sa grande première avec les seniors, malgré la différence de gabarit qui le distinguait de certains adversaires.