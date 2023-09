Rendeux passe deuxième

Oppagne B 6 – Izier 1

Le leader a fait preuve de réalisme vendredi soir pour infliger un score forcé à son voisin. Izier manque l’ouverture du score et derrière, Palmers (2) et Degrez font le break avant la pause (3-0). Après quelques minutes en seconde période, Ninane sale l’addition (4-0). Counasse a un peu de chance sur la réduction du score (4-1), mais Fievet, suspendu avec la A, en place deux au fond (6-1).

Sart B 1 – Odeigne 4

"Les semaines se suivent et se ressemblent, on a mal joué", regrette Dimitri Lawarree, l’entraîneur sartois. En réussite, Gillard déverrouille le marquoir juste avant la pause d’une frappe aux 16 m (0-1). L'Odeignois récidive sur penalty et de la tête en cinq minutes après la mi-temps (0-3). Les visiteurs perdent le fil après le goal d’Infantino (1-3), mais J. Monfort les soulage en contre sur le gong (1-4).

Roy 6 – Halthier B 1

"On s’est remis en selle après notre défaite, se réjouit Pierre Pirotte, l’entraîneur roligri. On a posé le jeu, ce qu’on ne faisait plus depuis deux matches." Lichtfus ouvre le score (1-0) avant d’égaliser sur un coup franc mal négocié (1-1). Le but gag de Satin lance Roy (2-1). Poirrier, avant la pause, puis Klein, Richard et H. Closon font trembler les filets (6-1). Les Roligris remontent sur le podium derrière Oppagne B et Rendeux.

Lierneux 1 – Montleban 1

Nouveau coup d’arrêt pour Lierneux après la défaite de la semaine passée. En contre-attaque, Franck trouve Q. Winand à la 35' (0-1). Laurent égalise logiquement après les citrons (1-1), mais son coéquipier Grommerch est exclu. "Vu l’exclusion à une demi-heure de la fin, on perd deux points", commente le mentor visiteur, Vincent Caprasse.

Salm 1 – Mormont B 0

Après le 0/9, voilà un 6/6 pour les Salmiens. Monté sur corner, Bailly sera le seul à marquer après une vingtaine de minutes (1-0). "La partie a manqué de rythme, raconte le cornac local, Jérôme Meulders. Mormont a raté l’ouverture du score et nous avons loupé le break à la reprise."

Houmart 0 – Harre-Manhay B 2

La rencontre a été marquée par le choc entre San Filippo et le portier local, Dujardin. Ce dernier, pompier de profession, s’est occupé du jeune Manhaydois jusqu’à l’arrivée de l’ambulance à la mi-temps. Avant ça, Domingos avait ouvert le score à la 20' (0-1). À l’heure de jeu, Weber a creusé l’écart (0-2). Houmart a manqué l’opportunité de relancer les dernières minutes.