Noah Maury offre le derby communal à Saint-Pierre

Petitvoir 3 – Assenois 2

Assenois a une nouvelle fois démontré qu’il n’avait rien à faire dans les tréfonds du classement. Les hommes d’Arnaud Lays rentrent toutefois les mains vides. "Ce succès n’a pas été aisé, nous avons peiné face à la belle organisation d’Assenois", reconnaît humblement le coach local, Jean-Pierre Kraus. Il est vrai qu’Assenois démarre le match tambour battant avec un but signé Hanchir dès la 2’. Jourdan lui répond à l’issue du premier quart d’heure. 1-1, c’est le score à la pause. Après celle-ci, les visités bénéficient d’un penalty. Toussaint ne rate pas l’aubaine. Lays remet les équipes à égalité dans la foulée. En fin de rencontre, Toussaint permet à son équipe de décrocher les trois points. À noter que la bande à Arnaud Lays a joué près de 30 minutes à dix, après l’exclusion d’Annet.

Libin B 5 – Warmifontaine 2

Victoire aisée en apparence pour Libin, mais le marquoir affichait encore 2-2 à la 60’.

Les Libinois prennent rapidement les devants par le biais du pur produit local, Breithof. Magerat rate le break dans la foulée. Les Ardoisiers pensent revenir au score, mais touchent les bois. L’égalisation tombe sur un penalty concrétisé par Jacob. Après de nombreuses occasions manquées, les Libinois repassent devant à la 55’ via Cardoso, bien servi par Paisse. N’Vah permet à son équipe de recoller au score à la 60’. Les Bleu et Blanc feront la différence grâce à des coups francs directs signés De Backer et Paisse, ainsi qu’un auto-but

Bras 1 – Saint-Pierre 2

"La victoire est amplement méritée, le score aurait d’ailleurs pu être plus lourd au vu de nos trois tirs sur les montants", souligne le vice-président de Saint-Pierre, Alain Scius. L’inévitable Legrand se charge de l’ouverture du score au quart d’heure. Quevrin remet les deux formations à égalité peu de temps avant la pause. On semble se diriger vers un partage, mais c’est sans compter sur ce diable de Maury qui sort de sa boîte dans les arrêts de jeu pour offrir la victoire à ses couleurs dans ce derby communal.

Neuvillers B 0 – Bertrix 5

Victoire sur un score de forfait pour les ouailles de Nicolas Roset, qui s’est offert un triplé. Les autres pions ont été inscrits par Fresing et Bah. "Nous reconnaissons la supériorité de Bertrix mais le score est forcé", estime l’entraîneur de Neuvillers, Olivier Jacob.

Saint-Marie-Wid. 1 – Ochamps B 2

Tout le club de Saint-Marie pensait décrocher son premier succès dans ce championnat ce dimanche. Cependant, c’était sans compter sur le jeune Canari Cottin, qui a surgi dans les arrêts de jeu pour faire trembler les filets au grand dam des supporters locaux. Les visités menaient encore 1-0 à la 65’, moment choisi par Hubert pour égaliser. La suite, vous la connaissez. "Sainte-Marie aurait mérité un point", reconnaît le cornac d’Ochamps, Christophe Plennevaux.

Namoussart 3 – Haut-Fays 3

Namoussart a mené par trois fois dans cette rencontre et ce grâce à la performance de haut vol de son attaquant Gaëtan Moraux. Cependant, Haut-Fays a su à chaque fois revenir au score. Tout d’abord via Laffut, ensuite grâce à la tête de Gérard, et enfin par l’entremise de Gillet, bien servi à l’ultime minute par Nollevaux. À noter que c’est le coach d’Haut-Fays, Benoît Ruir, qui a dû prendre le sifflet.

Léglise 1 – Orgeo B 0

Victoire sur un score Arsenal pour les Léglisiens qui n’ont pas offert un grand spectacle pour la kermesse du village. "Nous méritions le point du partage", estime l’attaquant d’Orgeo Lionel Leitz. On peut comprendre la déception de ce dernier lorsqu’on sait que le but local intervient sur un penalty évitable. Godenir s’est chargé de le transformer.