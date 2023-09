Messancy - Ethe: comme en coupe ou presque

Parce qu’après leur entrée en matière en version diesel, au cours de laquelle Ethe, et son 4-4-2 inédit cette saison, avait clairement la mainmise sur le jeu et les occasions à son actif (Reichling, Joachim, Huberty, Collin), l’équipe de Romain Ollé-Nicolle a, dans la foulée de sa première grosse possibilité (un face-à-face Perrin – Leyder remporté par le second nommé), davantage orienté les débats en sa faveur. Grâce à l’activité d’une ligne médiane qui prenait progressivement le dessus, grâce à la solidité de sa charnière centrale Gernon – Mombela et grâce à la vitesse de percussion de ses attaquants qui parvenaient à prendre à revers une défense parfois mal positionnée. Le but égalisateur de Bossennec, juste avant la demi-heure, allait en apporter une preuve. Tout comme cette nouvelle tentative de Perrin, encore écartée par Leyder.

Un but dès la reprise

Le 2-1 signé Leoni quelques secondes à peine après le retour des vestiaires résultait en revanche d’une mauvaise relance, mise à profit par Yakhlef pour servir son meneur de jeu, plutôt discret durant la demi-heure initiale et bien plus actif ensuite. Un lob de Longueville, un rien à côté, confirmait une tendance que la mobilité messancéenne servait à accentuer, mais, dans une seconde période plus décousue que la première, où la transition par la ligne médiane était parfois négligée, le changement de cap opéré par Sébastien Cognart qui amenait plus de densité en attaque avec l’entrée de Lefort, allait permettre aux Cassidjes d’équilibrer les échanges.

Et de rétablir l’égalité avec un peu de réussite sur un coup franc rentrant de Reichling mal négocié par l’arrière-garde adverse. Réussite dont manquaient Bossennec, quand il frappait sur le poteau, puis Mendoza, dans le camp adverse, lorsqu’il frappait au ras des bois dans les derniers instants.

MESSANCY: Benlaref 6 ; Mombela 7, Gernon 7, Cravatte 6, Boelen 5 ; Flagey 7, Delongueville 6 (74’, Menon), Leoni 6 ; Bossennec 6 (84’, Kaba), Yakhlef 6 (74’, Guzman), Perrin 6.

ETHE: Leyder 7 ; Grevisse 6, Saint-Mard 6, Petit 6, Lenoir 6 ; Neetens 5, Reichling 6, Huberty 8 (82’, Mendoza), Arend 5 (58’, Lefort 6) ; Collin 6 (91’, Woygnet), Joachim 7 (71’, Coopmans).

Arbitre: M. Rode. Assistance: 200.

Cartes jaunes: Flagey, Perrin, Saint-Mard.

Buts: Joachim (8’, 0-1), Bossennec (29’, 1-1), Leoni (46’, 2-1), Reichling (70’, 2-2).

Note du match: 7.

8’, Huberty centre en retrait pour Joachim qui inscrit son 4e but de la saison (0-1).

29’, lancé en profondeur et à la limite du hors-jeu, Bossennec gagne son duel avec Leyder (1-1).

46’, le match a repris depuis quelques secondes et Yakhlef sert Leoni qui donne l’avantage aux Zèbres (2-1).

70’, un coup franc rentrant de Reichling surprend Benlaref, victime d’une mésentente avec Boelen (2-2).

78’, Guzman sert Bossennec qui place la balle de match sur le poteau.