Les promus se hissent à la deuxième place

Les 22 joueurs entament la rencontre sur un rythme soutenu, avec la volonté de construire le jeu. L’assistance, bien fournie, ne doit pas attendre longtemps pour voir Vaux-Noville se placer au commandement. Joie de courte durée car quatre minutes plus tard, c’est déjà l’égalisation. Une nouvelle fois, les visiteurs manquent de concentration après avoir pris l’avance. Petit à petit, Harre-Manhay prend le jeu à son compte, sans grosse occasion. Les visiteurs répondent par des contre-attaques rapides, mais la finition fait défaut. Les Jaunes accumulent les coups de coin en fin de mi-temps sans pourtant pouvoir concrétiser.

Les entraîneurs mettent les choses au point et le rythme monte d’un cran dès la reprise de la deuxième mi-temps. Les deux équipes jouent pour gagner. Un peu avant l’heure de jeu, les joueurs locaux sont tout près de prendre l’avantage. Sur une longue rentrée déviée de la tête, William Rasquin, seul aux 6 mètres, se croit à la Coupe du monde de rugby ! Ce n’est que partie remise car l’entrejeu de Harre-Manhay a passé la vitesse supérieure. Sa domination est récompensée à l’heure de jeu par une superbe volée de Roberty. La suite de la rencontre est plus débridée. L’équipe aux commandes cherche à tuer la rencontre, mais n’y parvient pas. Scénario classique dans le dernier quart d’heure avec Vaux-Noville qui pousse pour arracher le point face à des visités qui doutent et ferment toutes les portes. Le score en restera là.

Vaux-Noville, qui a certes marqué dans toutes les rencontres, devra faire preuve de plus de rigueur pour sortir du gruppetto.

Quant au surprenant Harre-Manhay, avec 12 points sur 15, il se hisse à la deuxième place avant un triptyque explosif. Après un derby très attendu chez le leader sartois, les hommes de Ludovic Lejeune défieront Ethe et Arlon.

HARRE-MANHAY: Janssens 7, B. Diouf 6, Toussaint (36’, Bierberg 6), Wilkin 7, Englebert (46’, Thiry), W. Raskin 6, Prévot 7, Maréchal 7, J. Raskin 6 (82’, Bouzalmad), M. Diouf 7, Roberty 6.

VAUX-NOVILLE: Lambert 5, Gengler 6 (69’, Keita), Ercan 6 (46’, Hougardy), Poitoux 5, Hubert 5 (82’, Louvins), Soyer 6, Koffi 6, Noël 6, Vandenbergh 7, Berg 6, Gungor 6 (82’, Paquay).

Arbitre: M. Teixeira Ribeiro. Assistance: 180. Cartes jaunes: M. Diouf, Prévot, Berg, Gungor.

Buts: Hubert (5’, 0-1) ; Wilkin (9’, 1-1) ; Roberty (57’, 2-1).

5’, Hubert déjoue le piège du hors-jeu, déborde et croise son tir (0-1).

9’, coup franc sur la droite, à l’entrée du rectangle. Wilkin égalise (1-1).

58’, Roberty reprend de volée aux 20 m (2-1).