Les Houffalois se rassurent

D’entrée de jeu, le ballon circule rapidement et Philippot se met déjà en valeur. Houffaloise se montre plus percutant dans les récupérations de balle et il ne faut pas attendre longtemps pour l’ouverture du score. Les Érezéens tentent de réagir, mais sans vraiment parvenir à construire. Ils accumulent les coups francs et corners en leur faveur sans pouvoir mettre Frère en difficulté. De l’autre côté, les visités construisent en repartant de l’arrière avec un très bon Nkanda en plaque tournante.

Houffaloise domine la deuxième partie de la première mi-temps et profite des (trop) nombreuses pertes de balle des visiteurs. Philippot retarde l’échéance jusqu’à la 40’. Robin Lentz, après avoir éliminé deux adversaires, joue en relais avec El Ouaaliti qui sert Benassy pour doubler le score. Avance méritée, mais Érezée-Amonines semble en mesure de réagir.

Le match reprend sur le même rythme soutenu, mais la révolte d’Érezée se fait attendre. Les Houffalois se contentent de contrôler et de repartir rapidement en contre. Les quelques changements chez les visiteurs ne bousculeront pas la physionomie des débats. Les pertes de balle se multiplient et sur l’un d’elles, le contre rapidement mené permet à la RESCH de se mettre définitivement à l’abri. Il reste moins d’une demi-heure à jouer et même le coach visiteurs est résigné. Il demande à ses joueurs d’avoir la volonté "d’en mettre au moins un". Il ne sera pas entendu.

Houffaloise compte bien renouveler cette belle prestation lors de son déplacement à Chaumont. Érezée-Amonines devra, lui, se remettre au travail cette semaine pour préparer le très attendu derby contre Oppagne.

HOUFFALIZE: Frère 6, Ndjakanyi 7 (81’ Poncin), Benassy 6 (73’ Paquet), Chisogne 5 (84’ Trempont), Renquin 5 (68’ Knoden), Nkanda 8, Brichet 6, Henquinet 6, El Ouaaliti 5, Clotuche 6, Lentz 7.

EREZEE-AMONINES: Philippot 8, Van Massenhove 4, Collard 5 (56’ Hellin), Théodore 5, Böhm 5 (56’ O. Prévot), Pierre 6 (72’ Louis), Minique 4 (L. Prévot), Leboutte 6, Lalloyer 7, Baudrie 5, Bodson, 6.

Arbitre: Frédéric Lejeune. Assistance: 60.

Cartes jaunes: Ndjakanyi, Théodore, Nkanda.

6’, Romain Brichet, lancé en profondeur, efface son défenseur avant de placer un tir croisé (1-0).

39’, Lentz combine avec El Ouaaliti. Le ballon parvient à Benassy, qui conclut aux 10 m (2-0).

62’, centre de Brichet repris de la tête par Lentz (3-0).