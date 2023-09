Les Gaulois tiennent leur revanche

Les équipes, bien organisées, s’observent en début de match et font circuler le ballon sans inquiéter les gardiens. C’est seulement après 11’ que M. Bonjean s’avance et déclenche un missile des 30 m, détourné par Collin. Sur le corner qui suit, le même Bonjean trouve Étienne, qui reprend parfaitement de volée pour ouvrir le score. Joseph est tout près de doubler la mise, mais sa tête passe quelques centimètres à côté du cadre. Le réveil arlonais sonne enfin et les hommes de Philippe Gomrée prennent le match en main. Le très remuant Protin se fait accrocher par Polis. Dans le rectangle ou pas ? L’arbitre a le pouvoir et il désigne le point de penalty. V. Hausman s’en charge et égalise.