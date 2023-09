En manque de confiance, Marloie s’enlise

Un point sur quinze, 16 buts encaissés pour 5 inscrits, le bilan actuel est famélique. Mais au-delà des chiffres, ce qui a de quoi inquiéter, c’est la manière. Brillants en coupe, les hommes de Frédéric Jacquemart semblent avoir perdu leur football. On ne peut pourtant pas parler d’un manque d’expérience, puisque sur le onze de départ, deux éléments seulement affichent moins de 20 ans. Mais quand rien ne va, rien ne va. Ce qui amène inévitablement le doute. Si Marloie espérait enfin lancer sa saison contre le promu elsautois, les Baloûches doivent rapidement déchanter. Comme à Herstal, où ils avaient encaissé après cinq minutes seulement, leur début de partie est catastrophique, puisqu’il a suffi de trois minutes pour que leur adversaire trouve l’ouverture. Un but qui donne déjà un sérieux coup au moral d’une équipe incapable d’imposer son jeu. Elsaute ajoute un 2e peu avant le quart d’heure, mais le but de Diané est refusé pour un hors-jeu imaginaire. Marloie allait-il dès lors profiter de ce coup de pouce pour se relancer ? En partie et à la faveur d’un penalty que Lambert convertit. "Cette phase de jeu me reste en travers de la gorge, pestait Frédéric Jacquemart. Sur la faute, le défenseur est dernier homme et doit être exclu. Si Elsaute se retrouve à dix, cela peut changer les choses." Pas sûr. Les Liégeois continuent à bousculer leur hôte avec un essai de Deville sur le poteau et une reprise de Schenk sauvée par Desseille. Ce n’est que partie remise, puisque Schenk donne aux siens une avance méritée à la demi-heure. Quant à Marloie, il se contente d’une seule occasion avec une tête mal cadrée de Nkokolo dans les arrêts de jeu. Ce même Nkokolo verra sa reprise sauvée par la barre à l’heure de jeu. Marloie se montre plus présent dans cette seconde période, mais toujours aussi brouillon et un dernier but consécutif à un contre rondement mené met définitivement fin aux très minces espoirs locaux.