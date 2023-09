Avec un six de base composé de Genova, Lichtfus, Gobert, Cassart, Toussaint et Bokiau, avec Theis au libéro, Athus démarre très bien le match. Un service raté des Liégeois met directement Athus aux commandes. Si les premiers échanges sont partagés, Athus prend un peu d’avance quand, après un bon service de Toussaint, l’attaque de Cassart est foudroyante ; 12-8. Après le premier gros rallye du match, Cassart allume au centre et oblige le coach adverse à prendre, déjà, son deuxième temps-mort: 16-9. Si les Liégeois reviennent à 19-15, Toussaint se charge de relancer la machine. Cassart terminera le travail sur la première balle de set: 25-19.

Dans le deuxième set, même rotation, mais mauvais départ pour Athus. Les joueurs de Dorel Stefan commettent quatre fautes directes sur les six premiers échanges ; 0-6. Sans paniquer, Athus, où le bloc a parfois été un peu friable, revient petit à petit ; 4-7, 8-11, 11-14, 15-15 par Cassart et 16-15 sur un bon service de Gobert. Reboosté, Athus ne laissera plus Lommersweiller revenir dans le set: 25-23.

Histoire d’aller plus tôt à la buvette, les Métallos feront le travail dans le troisième set en menant du début à la fin: 8-6, 9-7, 14-8, 20-10 et 25-12.

Dans l’autre rencontre de Nationale 3, Bouillon a laissé filer un point à Genk. Les Bouillonnais, qui menaient 0-2 et qui ont fait la course en tête dans le troisième set, se sont laissés surprendre avant de finalement émerger dans un tie-break assez serré.