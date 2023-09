Bastogne rattrape Marloie B en tête

Petit-Han 2 – Melreux-Hotton 1

"Une belle victoire d’un collectif bien en place pour lancer notre saison", explique l’entraîneur local Dimitri Job. L’entame de la rencontre est en faveur des Petit-Hanais qui concrétisent leur domination grâce à Tistaert sur un centre de Thonon. Trois minutes plus tard, les visiteurs égalisent grâce à Osaj (1-1). Le second acte est plus équilibré. Un cafouillage aurait pu permettre aux Melreusiens de prendre les devants, mais c’est finalement Thonon, parti en profondeur, qui offre la victoire aux siens (2-1). "Si on doit attendre des penaltys pour marquer, on est mal barré, analyse Kevin Yangara, le coach de Melreux. Je vais bientôt aller brûler des cierges à Lourdes pour finir par briser cette malédiction qui nous suit depuis si longtemps devant le but."

Nassogne 1 – Marloie B 1

Les jeunes Balouches ont perdu leurs premiers points lors de ce duel entre prétendants au podium. Dès les premiers instants, Fallay isole Ergot pour l’ouverture du score (1-0). Nassogne a la main sur le match avec de nouveaux essais de Fallay et Ergot. Dussart est ensuite au duel avec Wigny, mais l’arbitre ne siffle pas la faute espérée par les visités et c’est l’égalisation (1-1). Par la suite, Nassogne est dangereux sur phases arrêtées. Philippe et Fallay ne concrétisent pas. Diouf tombe dans le rectangle, l’arbitre ne bronche pas. De l’autre côté, Wigny repousse les assauts visiteurs.

Bastogne 3 – Halthier 0

"Cela a été un match d’hommes, avec beaucoup de duels", précise le mentor du Léo Pol Leemans. Les Bastognards reviennent à la hauteur de Marloie en tête du classement. Dès la 6', Neu devance la sortie du gardien (1-0). Trois visiteurs sont alors jaunis. Juste avant la pause, Gusbin se fait justice sur penalty (2-0). Juste après le repos, Scheen frappe la transversale. Le second acte est équilibré. Toutefois, Gruslin ajuste une demi-volée sur un corner de Glaude (3-0).

Gouvy B 4 – Tenneville 1

"Cela a été un match compliqué pour nous face à une équipe supérieure physiquement, techniquement et collectivement", avoue le coach visiteur Pierre-Emmanuel Simon. Les visités dominent la partie et ouvrent la marque après la demi-heure grâce à Delvaux (1-0). Juste après la pause, Stasser donne un peu d’air (2-0). Cinq minutes plus tard, Burton ajoute une fleur au bouquet (3-0). À l’heure, Peixoto tente de réveiller les siens, mais Fraiture lui réplique deux minutes plus tard.

Aye 2 – Mageret 0

"C’est un match que l’on a maîtrisé, sans vraiment avoir été mis en danger, même quand on a été réduit à dix de manière un peu sévère", précise le coach local Burim Mustafaj qui s’offre un troisième succès de rang. Dès la 6', Moreau ouvre la marque sur phase arrêtée (1-0). Ce même joueur reçoit deux jaunes consécutives en début de second acte. Réduit à dix, Aye double la mise par l’inévitable Marchal (2-0).

Waha-Marche 1 – Bourdon 1

Un troisième partage en cinq rencontres pour Waha. "Mais là, on a plutôt gagné un point et eux en ont perdu deux", avoue le coach Kévin Dachelet qui retrouvait sur le banc adverse Nderim Mustafaj, le parrain de sa fille. Waha prend les devants avant le quart d’heure par l’entremise de Rahir (1-0). Les choses ne s’arrangent pas pour les visiteurs quand Wirtz prend rouge à un quart d’heure du terme pour un coup volontaire. Cependant, Chenon arrache le partage en fin de partie sur coup franc (1-1).