Quinze sur quinze pour Libin qui a dû batailler pour venir à bout d’une belle équipe de Vaux-sur-Sûre . "Nous avons vu un très bon match. Et je suis fier de mes joueurs, commente Stéphane Gillard . Nous avons presté d’une très belle manière face à un candidat au titre." La première mi-temps est partagée. Libin, qui a eu un but refusé pour un hors-jeu très très discutable, hérite d’une grosse occasion. La frappe de Léonard, repoussée par le poteau, revient dans les pieds de Hotua qui frappe sur la barre. Dans l’autre sens, une reprise de la tête de Toussaint est repoussée par Gillet. Derrière la ligne et de la main selon les images, de la tête et sur la ligne pour Mr Guillaume. Au deuxième acte, Pinson inscrit le but de la semaine. Aux trente-cinq mètres, le défenseur envoie une mine dans la lucarne (1-0). Libin ne tarde pas à réagir et Nollevaux, en deux temps, égalise (1-1). L’ailier met même son équipe aux commandes sur un centre de Khelfi avant de voir le même Khelfi réaliser un petit lob sur le portier (1-3). "Après le 1-0, nous avons continué à nous porter vers l’avant. Nous aurions dû fermer le jeu", dit Stéphane Gillard.

Ochamps 2 – Carlsbourg 1

Privé de G. Schroeder, R. Schroeder, Charles, Gourmet et des deux Jourdan, Ochamps a eu très difficile face à une équipe carlsbourgeoise qui méritait mieux. Les hommes de François Dambly mènent au repos grâce à un but de l’inévitable Rézette sur corner (0-1). Sur une phase similaire, T. Schroeder, monté au jeu un peu plus tôt, égalise. Dans la foulée, Albert hérite d’un penalty très très généreux. En deux temps, l’attaquant se fait justice (2-1). Carlsbourg, qui a vu deux belles occasions être annihilées pour des hors-jeu discutables à 0-1, tente de revenir, mais sans pouvoir tromper un Golinvaux tout heureux de voir Arnould jouer aux pompiers de service devant la ligne à quelques secondes du terme.

Orgeo 0 – Bercheux 0

La première période est pour Orgeo, mais les Orgeotois manquent de réussite. Barthélémy, auteur d’une belle claquette en fin de premier acte, est sauvé trois fois par ses bois sur des essais de Plainchamp, Bolle et Grondin, qui a envoyé un boulet de canon sur un coup franc indirect. "Nous n’étions pas mauvais dans le jeu, mais nous avons donné trop d’occasions à Orgeo. Et les Orgeotois auraient pu mener au repos, avoue Raphaël Bozet. En seconde période par contre, nous étions mieux physiquement et nous avons eu les plus grosses occasions." Notamment par Collignon qui a vu sa reprise au petit rectangle être sauvée miraculeusement par Beaufays. "Je ne sais pas comment il sort ce ballon, souffle Raphaël Bozet. Cette opportunité laisse des regrets, mais le nul est logique sur l’ensemble du match."

Bouillon 1 – Neuvillers 2

Avec un Ledent impérial entre les perches, Neuvillers fait chuter une équipe de Bouillon qui reste sur deux défaites à domicile. Devant au repos grâce à Louvins, Neuvillers plante le deuxième par Putman (0-2). Chauffour, sur un service de Klaus, réduira l’écart. "Nous avons su faire preuve d’efficacité, dit Jean-Marie Toubon. Et je suis très content de notre organisation."

Saint-Hubert 1 – Corbion 4

Rien ne va pour Saint-Hubert qui n’a toujours pas pris le moindre point. Mené après une volée de Gérard déviée par le dos de Henneaux (0-1), Saint-Hubert voit Duroy planter un doublé (0-3). "Et nous avons raté deux ou trois grosses occasions, dit Bertrand Gobert . En seconde période par contre, Saint-Hubert a pris le dessus." Charif rassure Corbion en plantant le quatrième avant que Lejeune, servi par Henneaux, ne sauve l’honneur (1-4).

Grandvoir 2 – Sainte-Ode 2

Devant grâce à un but de Bodet, Grandvoir est passé tout près de connaître une troisième défaite dans ce championnat. Car Sainte-Ode, qui avait vu le penalty de Werner être stoppé par Breuskin, a inversé la tendance au deuxième acte. Un obus de Discret, sur une remise de Clément, et un ballon dévié par Jabbour avaient mis Sainte-Ode aux commandes (1-2-. Les hommes de Samir Chentour pourront s’en vouloir de ne pas avoir fait le break, mais Breuskin, qui disputait ses premières minutes en P2, a sorti une frappe de Francis, une reprise de Jabbour via sa barre et un duel avec Otjacques. Grandvoir, où Bodet avait raté l’immanquable un peu plus tôt, a finalement arraché le point sur le dernier corner du match grâce à une reprise de Gofflot.

Tellin – Paliseul

Premier succès pour Paliseul. "C’est mérité. Nous n’avons pas été bons. C’est décevant, mais Paliseul a eu plus d’occasions", assure Lucas Bihain. Alexis Poncelet ouvre rapidement le score, mais sur penalty, Laffineur égalise: 1-1 au repos. À la reprise, Ar. Poncelet remet Paliseul aux commandes, mais sur coup franc, Laffineur égalise. Ar. Poncelet, sur penalty, arrachera finalement la victoire pour les siens: 2-3.