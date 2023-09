Dixième au général toutes catégories d'âge confondues (hors élites), le Tintignolais a bouclé les 1500 m de natation, 32km de VTT et 10km de trail en 3h04'19''. Il finit à cinq minutes du vainqueur, le Français Arnaud Taurelle, et à 2'30'' du second, Frédéric Delarce.

Dans la même catégorie, Boris Rolin a pris la septième place (3h09'26''), et finit vingt-troisième au scratch en catégories d'âge.

En Dames, Jehanne Hanon s'est classée cinquième sur onze candidates dans la catégorie 50-54 ans.