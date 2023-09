Messancy B relégué à 9 points d’Arlon B

À sens unique

La première mi-temps a été à sens unique et aurait pu se solder par un score de 4-0 au lieu du 2-0 obtenu grâce à des buts d’Aigbedion et Njia (lequel a par ailleurs loupé un penalty). Sermonnés au repos, les Messancéens ont équilibré les échanges et réduit le score suite à un tir de Jack Closter en début de reprise. Celui-ci a été exclu en toute fin de rencontre.