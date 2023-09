Libramont stoppe l'hémorragie, pas La Roche

En voyant Schinckus tromper rapidement Gnittke, certains ont cru que Libramont allait dérouler. Mais pas du tout. Encore en recherche de confiance, la troupe de Samuel Bodet ne parviendra jamais à mettre du rythme dans cette partie. Et en face, les Rochois, courageux mais trop courts à certains postes, n’abdiquent pas. Et quand Bouillon égalise à six minutes du repos, on se dit que les murs du vestiaire de Libramont vont à nouveau trembler. Mais, pourtant prévenus par leur coach, les Rochois parviendront à encaisser un deuxième but juste avant le repos. "Nous venions de réaliser le plus dur en égalisant, peste Jérémy Rode. Cela fait des semaines que j’insiste sur les débuts de mi-temps, sur les fins de mi-temps et sur les minutes qui suivent un but. Ce sont des erreurs de concentration. Et cela se paye cash."

En seconde période, Libramont manquera plusieurs occasions de se mettre à l’abri. Dubois et Van Geen sauveront notamment le 3-1 à deux reprises tandis que Gnittke se couchera sur des essais de Schinckus et Delwiche. Dans l’autre sens, Delmé n’aura finalement rien eu à faire si ce n’est capter tranquillement une tête trop faiblarde de Marion. La Roche a pourtant eu quelques situations, mais, à cause d’une mauvaise décision ou d’un manque de réactivité sur les seconds ballons ou dans les appels, la lanterne rouge n’a jamais donné véritablement l’impression de pouvoir revenir dans cette partie. "Nous aurions dû concrétiser une de nos occasions en seconde période, poursuit Mathieu Perreaux. Mais bon, cette fois, nous avons su former un bloc et tenir."

Libramont: Delmé 6, Bourgeois 6, Destrée 6, Jérouville 5, Roemans 6, Mosquera 5 (75’, Nélisse), Perreaux 6, Delwiche 6 (87’, Theis), Sousa Malheiro 6, Noppe 5 (67’, Oury), Schinckus 7.

La Roche: Gnittke 6, R. Bouillon 5, Weyders 6, R. Van Geen 6, Remy 6, C. Dubois 6 (64’, G. Van Geen), M. Dubois 6, Brisy 5, Remacle 6 (57’, Van Den Cruys 4), F. Bouillon 7 (46’, Marion 4), Volvert 5.

Arbitre: V. Gaillard

Buts: Schinckus (10’, 1-0), F. Bouillon (39’, 1-1), Delwiche (42’, 2-1).

Cartes jaunes: Volvert, Marion, G. Van Geen, R. Van Geen, M. Dubois, Grandjean

Assistance : 70 Note du match: 5

10’, sur un centre de Sousa Malheiro, Schinckus contrôle et ajuste Gnittke (1-0).

39’, centre de la gauche. F. Bouillon se jette et dévie du bout du pied devant Delmé (1-1).

42’, dos au but, Schinckus remise pour Delwiche qui ne tremble pas (2-1).