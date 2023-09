Basket (TDM1): le championnat démarre enfin pour le BCCA Neufchâteau

Le coach du BCCA a visionné, en vidéo, un match de Coupe de Belgique de Limburg, contre Waregem. "Comme l’année dernière, c’est une équipe très jeune, très agressive défensivement, dit-il. Il y a du physique. Ils ont plusieurs grands. Ils jouent avec beaucoup d’intensité, de mouvements, la balle bouge très bien. Mais ils commettent des erreurs et ce sera à nous d’en profiter. Il faudra d’abord être capable de gérer la pression qu’ils vont mettre sur la balle. Ils font un press tout terrain et ils sont très actifs dans les lignes de passe."

"Les Chestrolais vont être très dangereux"

L’an dernier, au 2e tour, Neufchâteau s’était incliné 81-66 dans le Limbourg. Mais en face, ce sera une nouvelle équipe, qui n’est pas encore tout à fait prête et qui sera déforcée (voir ci-contre). Les Ardennais doivent saisir cette opportunité. "Je pense que ça doit être dans nos cordes, acquiesce Marc Hawley. C’est le type de match en déplacement qu’on doit être capable de prendre. Il va falloir un peu de temps à leurs jeunes pour s’habituer à la D2. Et pour créer des automatismes et bien jouer en équipe. C’est peut-être le bon moment pour aller là-bas. Mais pour gagner en Flandre, cela demande un bon mental. Notamment par rapport à l’arbitrage. Il ne faut pas donner de points à l’adversaire de cette manière. On doit profiter de notre expérience. Et tout le monde devra prendre ses responsabilités. "

Le coach de Limburg, Niels Marnegrave, s’attend à une belle saison du BCCA: "Les Chestrolais vont être très dangereux. Je pense qu’ils peuvent finir dans le Top 4. Avec un an d’expérience en D2, ils vont être encore plus efficaces."