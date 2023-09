Arlon défait, Sart s'empare seul de la tête

L'info de la soirée, c'est le lourd revers des Arlonais, désormais ex-leaders de la série, à Oppagne. L'équipe du chef-lieu menait pourtant au score à l'heure de jeu, mais les deux buts marqués coup sur coup par Polis et Joseph, suivis du doublé de Raskin en seconde période, ont totalement secoué les hommes de Philippe Gomrée. Tout profit pour Sart, toujours invaincu et solide vainqueur du duel contre le promu nothombois, pour dépasser l'équipe du chef-lieu et occuper seul la tête du classement au début de l'automne. D'autant que Messancy et Ethe, candidats au podium voire au titre, se sont neutralisés au cours d'un match plaisant où les équipes se sont rendus coup pour coup.