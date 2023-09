Opéré des croisés, Vanderheyden est déjà focus sur sa rééducation

Blessé au genou lors du dernier amical face à Sedan, Théo Vanderheyden est passé sur le billard pour se faire opérer des croisés ce jeudi matin. "J’avais aussi une fissure du ménisque et le chirurgien m’a gratté un morceau, souffle l’ailier. Là, je ne sens encore trop rien, nous verrons dans les prochains jours. La blessure ? Oh, dès que mon pied a touché le sol et que j’ai entendu le genou craquer, j’ai compris que ce n’était pas bon."