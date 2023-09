Noah Mathot et Chaumont veulent décoller à Florenville

Ce week-end, c’est un déplacement à Florenville, autre promu, qui attend Chaumont. Alors, les Bleus sont-ils déjà dans l’obligation de s’imposer ? "Je ne sais pas si c’est une obligation, mais en tout cas, nous avons la ferme intention de revenir avec quelque chose, commente cet étudiant en menuiserie. J’imagine que Florenville est en pleine confiance après son succès à Libramont, donc, ce ne sera pas évident, mais pour ne pas qu’un premier trou se creuse avec les équipes juste devant nous, ce serait bien de gagner."

Plutôt solide et intéressant lors des trois premiers matches, Chaumont est passé à côté de son sujet à Erezée-Amonines. "Comment je l’explique ? Peut-être que nous nous sommes mis un peu trop de pression, confie le capitaine de Chaumont. Sart, Ethe et Arlon, nous n’avions rien à perdre. Si nous avions perdu, tout le monde aurait trouvé que c’était normal. Mais ici, la semaine dernière, c’était différent. Il ne faut pas que la pression commence à nous empêcher de nous exprimer. Car de la pression, nous en aurons encore pendant la saison. Notamment ce week-end à Florenville. Nous avons plus de difficultés quand nous devons faire le jeu ? Oui, peut-être. Mais pour moi, c’est la pression qui explique notre mauvaise sortie de dimanche dernier."

"Le vrai capitaine, c’est Lionel"

Si Chaumont a montré certaines aptitudes défensives depuis l’entame de la saison, notamment en gardant le zéro face à Sart en ouverture, en zone offensive, la troupe de Jérôme Godfrind semble parfois encore un peu légère dans le grand rectangle adverse. Mais ne comptez pas sur Noah Mathot pour pointer la ligne offensive du doigt. "Nous nous cherchons encore un peu offensivement ? Le jeu offensif, il commence dès la ligne arrière, répond Noah Mathot. Nous avons perdu tous nos titulaires de l’an dernier en attaque, mais je n’ai aucun doute sur le fait que des garçons comme Boris Wattiaux, Roméo Pierre ou William Stilmant assureront le relais et nous apporteront beaucoup."

Capitaine durant l’absence de Lionel Déom, Noah Mathot est un pur produit de Chaumont. "Je me suis affilié ici quand j’étais petit et je n’ai jamais bougé, confie-t-il. Le brassard ? C’est une fierté. Mais le vrai capitaine, c’est Lionel hein, il a le brassard depuis plus de dix ans. Si ce n’est pas trop bizarre de prendre la parole devant des mecs qui ont dix ans de plus que moi ? Non, car dans le vestiaire, ce sont tous des potes."

Si certains joueurs ont quitté Chaumont cet été, partir, cela n’a jamais été dans les plans de Noah Mathot. "J’ai rapidement donné ma parole pour prolonger. Et une parole, tu ne reviens pas dessus, lance le jeune médian. Et puis, je me sens très bien à Chaumont, je n’ai aucune raison de changer. Ce que je peux répondre à ceux qui condamnent Chaumont à la descente ? Je leur donne rendez-vous à la fin du mois d’avril. Un championnat, c’est très long."