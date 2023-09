Mathieu Mohimont: "Guy Hérion a 100% raison"

Le président Guy Hérion regrette que certains n’enfilent pas le bleu de travail et se prennent pour des vedettes, comment réagissez-vous à ces propos ?

Je suis tout à fait d’accord avec lui, on ne peut pas donner tort au président pour le moment. On ne l’a pas encore vu dans le vestiaire, mais il a raison quand il dit qu’il ne reconnaît pas notre équipe par rapport à la coupe de Belgique. Le Marloie de ce début de saison n’a pas la mentalité habituelle de Marloie, pas assez d’envie, de volonté. J’en suis le premier conscient.

En tant que capitaine et leader du groupe, vous vous sentez visé ?

Évidemment, je ne suis pas au niveau, je ne tire pas l’équipe vers le haut, je dois jouer beaucoup mieux que ce que je montre. Ce n’est pas simple de secouer le bateau quand on n’est pas irréprochable soi-même. Mais nous devons relever la tête ensemble, en équipe et surtout donner le meilleur de nous-mêmes, pour ne pas avoir de regrets. Là, nous sommes responsables de ce qui nous arrive, nous devons afficher un autre visage, moi le premier.

Le parcours en coupe est-il une explication ?

Pas du tout, nous devrions nous servir de ces matchs pour reproduire des prestations de qualité. On ne peut pas évoquer la fatigue après quatre rencontres. Cette coupe nous a permis d’avoir de très belles rencontres et nous avions le niveau. Nos qualités n’ont pas disparu en si peu de temps.

Marloie a déjà encaissé 13 fois, comment corriger le tir ?

Que tout le monde fasse son boulot défensif et que nous prenions sans doute moins de risques. Gagner 1-0, c’est bien aussi de temps en temps. Nous aimons jouer un football positif, posé, mais cela ne paie pas actuellement donc il va falloir agir différemment. Mais ce qui doit surtout changer, c’est l’approche des rencontres, ne pas croire que tout va couler de source parce qu’on a eu un beau parcours en coupe. L’expression "enfiler son bleu de travail" doit prendre son sens dans une situation comme la nôtre. On ne peut plus attendre.

Interview: Jérémy RODE