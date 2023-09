Marie-Alice Froidmont, de l’heptathlon au trail avec le même succès

"J’étais dans la catégorie de Noor (NDLR: 4e des JO de Tokyo), rembobine cette Bertrigeoise de 27 ans, et j’ai été championne de Belgique chez les jeunes sous les couleurs de l’AC BBS. Mais en 2013, j’ai été victime d’une fracture du calcanéum, qui a été mal soignée. J’ai dû arrêter les sauts. Puis en 2014, j’ai débuté six ans d’études en ostéopathie. J’avais moins de temps de m’entraîner. Mais j’ai toujours couru pour garder la forme. Je m’aligne au challenge des Ardennes, sur 5 km. Je l’ai remporté en 2022. Cette année, j’ai gagné toutes les courses que j’ai disputées. Mais j’ai aussi été à l’arrêt deux mois, à cause de microfissures à la plante des deux pieds."

Juste avant, elle s’était offert un premier bouquet en trail, sur le D + à Cugnon, sur 11 km. À nouveau sur pied, elle a enchaîné avec deux nouvelles victoires, dont le récent Trail des Fées organisé par le Trek & Trail à Bertrix. Là où elle a découvert la discipline en 2021.

Neuf séances hebdomadaires

"J’ai pu recourir vraiment en juillet. Sur une semaine type, je m’entraîne une bonne dizaine d’heures. Trois séances à pied, deux à vélo et quatre de renforcement musculaire, précise celle qui aussi gagné le challenge des corridas hivernales sur 5 km l’hiver passé. En trail, je préfère aussi les courtes distances. J’aime grimper, mais aussi pouvoir aller vite. Ce n’est pas dans mes projets d’aller sur du plus long pour le moment. D’autant que mon travail me prend beaucoup de temps. Je ne fais plus partie de l’ACBBS, car les entraînements ont lieu trop tôt pour moi. Je m’entraîne seule, sans coach."

Une méthode qui porte aussi ses fruits…

"Je battais tous les mecs à moto trial"

"Je me suis toujours intéressée à tous les sports, confie par ailleurs Marie-Alice Froidmont. Toute petite, mon papa, qui a toujours pratiqué le motocyclisme et apprécié les sports extrêmes, m’a offert une petite moto. J’ai commencé à rouler à 6 ans. J’ai été championne de Belgique dans ma catégorie en 2010 et 2011. Je battais tous les mecs. J’adore aussi le VTT. J’ai déjà fait l’enduro du Grand Raid Godefroy. La saison prochaine, j’aimerais me lancer sur les cross duathlons."