Le maïeur d’Arlon peut être fier du fiston

"Je doute toujours d’être l’auteur de ce résultat, sourit le triathlète du PowermaXx. Vu le parcours, j’espérais juste descendre sous les 3 h. Mais les sensations étaient excellentes. J’ai battu tous mes records: au 10e km en 35’, au semi en 1 h 19. J’ai couru mes deux premiers marathons cette année. La Rossignol Run d’abord, puis sur l’Ironman de Nice. J’ai eu envie d’en refaire un. C’était un peu court pour me préparer spécifiquement, mais j’avais un bon volume d’entraînement. Puis, pour diverses raisons, je me suis rabattu sur le semi-marathon, avant de changer une nouvelle fois d’avid et de plan deux jours avant."

Les six World Marathon Majors ?

Bien lui en a pris. Et ce n’est peut-être qu’un début. "Mon parrain, le cousin de mon père, habite aux USA et il est marathonien, m’a mis au défi de prendre part aux six World Marathon Majors (NDLR: Tokyo, Boston, Londres, Berlin, Chicago, New-Yor), confie Laurent Magnus. Avec le triathlon, ce n’est pas évident de faire des préparations orientées uniquement vers le marathon. Et le triathlon m’apporte entière satisfaction (NDLR: cette année, il a pris la 79e place à l’Ironman de Nice, la 67e au XL de Gérardmer et la 27e sur le half de l’Alpsman). Mais pourquoi pas un jour ?"

Son frère François a pris la 7e place du semi-marathon (1 h 24) et son père était présent le long du parciurs, comme une bonne partie de sa famille. "Que je participe lui faisait déjà plaisir, mais que je me hisse sur le podium de sa ville l’a rend fier", sourit Laurent Magnus qu’un ultime devoir attend ce dimanche: le triathlon de Madine sur distance olympique. Avant un repos bien mérité, sauf s’il craque encore pour une autre épreuve…

Vite dit

Au profit de "Cheveux au Vent" Un quart des bénéfices des inscriptions sera reversée à l’ASBL "Cheveux au Vent", via la Table Ronde 48, partenaire de l’événement. L’association propose des sorties gratuites à bord de vélos adaptés et conduits par des bénévoles, à des personnes fragilisées par un handicap, la vieillesse ou encore la maladie, dans le but aussi de créer du lien.

Le lauréat 2022 finit 8e Vainqueur du premier Qbuild Arlon Marathon l’an passé (2 h 58), l’Attertois Arnaud Da Silva a fini à la 8e place cette fois (3 h 22), après un passage à mi-course à la 5e place. Son frère Loïc a terminé 4e du semi (1 h 22).