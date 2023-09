Halanzy atomisé et aucun succès luxembourgeois en nationale

Les leaders sont tombés. Tant Tintigny, en D2, qu’Halanzy, en D3, ont subi leur premier revers de la saison ce vendredi soir. Et les Miniers ont même reçu une correction pour l’occasion. Très déforcés puisqu’ils étaient privés de plusieurs titulaires, les Halanzynois se sont en outre retrouvés en infériorité numérique après trois minutes seulement et le carton rouge d'Edwin Muller. Une aubaine pour Seilles et son attaquant Dago Fuentes qui s’en est donné à cœur joie en inscrivant la moitié des 14 buts de sa formation (3-14).