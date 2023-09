BCCA Neufchâteau - Kangoeroes Malines, une belle affiche en perspective

"C’est une équipe que je ne connais pas du tout, avoue le coach chestrolais Marc Hawley. Une préférence ? Je n’ai jamais affronté Liège en Coupe, donc j’aurais bien aimé. J’habite à Liège et j’ai joué quatre ans à Liège. C’était ma préférence. Ça aurait été sympa de jouer contre eux. Mais Malines, c’est très bien. Je suis content pour le club et les joueurs. Bien sûr, Malines sera largement favori. Nous, on n’aura absolument rien à perdre."

"Je suis déjà content qu’on tombe contre l’une des quatre premières équipes du championnat de l‘an dernier (Malines, Ostende, Anvers et Limbourg), lance, de son côté, Simon Bizimana. Ostende, ça aurait été encore mieux, ça reste le Graal en Belgique. Mais Malines, depuis quelques années, je pense que c’est le principal rival des Ostendais. C’est chouette d’affronter une équipe du Top. Et c’est une belle récompense, pour notre très bonne préparation. En plus, c’est une équipe qu’on n’a jamais rencontrée."

"Il faut rester réaliste"

Un match hors de portée des Chestrolais ? "J’ai envie de dire que rien n’est impossible, pour ceux qui veulent rêver, poursuit le meneur du BCCA. Mais il faut rester réaliste. Par rapport à n’importe quelle équipe de D1, c’est logique, il y a un gros écart de niveau. Ce sont des professionnels, alors que nous, on s’entraîne deux fois par semaine. Mais on jouera pour gagner, pas pour être un simple sparring-partner. "

L’an dernier, les Ardennais avaient été bousculés physiquement par le Spirou, qui avait fait la course en tête durant tout le match. Mais voici deux ans, Neufchâteau avait failli créer la sensation face à Limburg (67-73). Le marquoir affichait 67-69 à 10 secondes de la fin.

Kangoeroes Malines a cinq joueurs de plus de 2 m dans son effectif. On sait déjà que les Chestrolais ne vont pas rigoler dans la raquette. "La taille et le physique, c’est souvent dans ce secteur-là qu’on voit la différence, note Simon Bizimana. Comme chaque fois, il faudra essayer de répondre par de l’intensité et de la vitesse. J’espère que le public sera au rendez-vous, pour ce match qui reste spécial et historique dans la province."