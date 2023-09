Pirot avait besoin de retrouver du challenge

En revenant à Bouillon, Michaël Pirot a découvert Vincent Libertiaux et ses séances d’entraînement. "Je me suis remis en forme, glisse-t-il. Vincent, sans manquer de respect à personne, c’est un vrai entraîneur. Ses séances, c’est du lourd. C’est lui qui m’a contacté car il était à la recherche d’un central. Nous avons beaucoup discuté lors des Beach Days à Bouillon et il m’a finalement convaincu."

"Les longs déplacements, cela me freinait un peu"

Ce week-end, Michaël effectuera son premier long déplacement. Bouillon se rend en effet à Genk. "C’est quelque chose qui me freinait un peu dans le fait de revenir à Bouillon, confesse-t-il. D es déplacements de plus de 2 heures, évidemment, cela a un impact sur la vie privée. Nous en avons beaucoup parlé avec ma compagne, mais finalement, je vais passer au-dessus. J’ai toutefois été clair avec tout le monde, la priorité, c’est la vie de famille. Je ne fais plus passer le volley avant comme c’était le cas voilà quelques années. Si j’ai un repas de famille en même temps qu’un match, je serai à table, pas sur le terrain. D’autant plus qu’avec des garçons comme Célestin Marée ou Quentin Girard, les solutions existent. Un retour à la maison ? Oui. Il ne reste plus que Benjamin Dachy et Adrien Gérard de mon époque, mais je retrouve le club familial."

D’un point de vue sportif, Bouillon a débuté sa saison par un succès face à Olne. "Nous prenons les trois points, mais sans livrer une énorme prestation, estime le central. Les objectifs de la saison ? Je ne connais pas trop le niveau des autres équipes de la série, je vais découvrir chaque semaine. Je trouve cependant que nous avons un très bon niveau. Si tout le monde s’applique, nous pouvons réaliser de belles choses."