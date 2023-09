Maxim Crombez va gagner 40 places au ranking

Maxim, quel bilan tirez-vous de cette saison prolifique ?

Je suis globalement satisfait. Je l’ai débuté en juin avec un ranking de 391e joueur belge et je vais gagner une quarantaine de places au prochain classement. À 34 ans, sachant que je n’ai pas l’ambition de monter B-15.4 et que je pense avoir atteint mes limites à B-15.1, j’apprécie cette progression. Ce système de ranking mis en place il y a quelques années est une fameuse source de motivation pour des joueurs de mon niveau. J’ai eu de hauts et des bas. J’ai dû m’accrocher quand huit défaites consécutives m’ont miné le moral, d’autant plus que je ne mettais plus une balle dans le terrain. J’ai été à deux doigts de mettre un terme à ma saison. Il faut savoir aussi que les tirages au sort sont déterminants. J’ai rencontré des jeunes comme Louis Mouffe ou Solen Aerts qui sont entraînés au centre fédéral de Mons. Ils sont nettement sous-classés, cela fausse un peu les statistiques. Mais parfois, c’est l’inverse. Il faut l’accepter. Quand on évolue en Belgian Circuit, on sait qu’il n’y aura pas de matches faciles.

Qu’est ce qui vous fait courir toutes les semaines d’un tournoi à l’autre ?

J’adore le sport. Cela permet de rester en forme, mais je suis aussi passionné par le côté individuel du tennis où on est seul sur le terrain. C’est un sport complet où on doit être performant sur les plans technique, physique et mental. Sans oublier, l’aspect tactique qui me passionne beaucoup. Il ne sert à rien de chercher des excuses. On est livré à soi-même. Et la possibilité d’améliorer son ranking est très motivante. Ces 40 places gagnées, c’est une vraie fierté.

Passionné à tel point que vous avez consacré vos vacances à l’US Open...

Pas réellement. Nous sommes partis une semaine à New-York et avec ma femme, nous avons consacré une journée pour assister à deux sessions de l’US. C’est magique, le stade Arthur Ashe est réellement impressionnant, plus que Roland-Garros. Seule ombre au tableau, les prix dans les boutiques! Un coca et un bout de pizza pour 35 $, c’est de l’arnaque.

Quels sont vos projets pour la prochaine campagne d’interclubs avec Neufchâteau ?

Gros point d’interrogation. Il est probable que l’équipe de cette année ne puisse pas être reconduite, car plusieurs de nos joueurs vont monter de classement. Nous aurons trop de points pour évoluer en Régionale et nous n’avons pas d’autres joueurs qui puissent évoluer en Nationale dans une équipe à 6 joueurs. On est un peu coincé. On va devoir y réfléchir.