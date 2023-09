Lionel Leitz et Orgeo B ont enfin retrouvé le sourire

"Oui cette victoire fait vraiment du bien ! C’est ce qu’il fallait pour remotiver les troupes car une défaite supplémentaire nous aurait vraiment assommés je pense", indique Lionel Leitz. De là à faire office d’électrochoc ? L’électricien de 35 ans est bien placé pour en parler: "je l’espère, on doit encore récupérer 2-3 joueurs titulaires en sus des joueurs de A qui sont susceptibles de venir nous renforcer lors des prochaines semaines." Les trois premières joutes alambiquées s’expliquent effectivement par un manque criant de profondeur de banc. "Nous n’avons pas été épargnés par les blessures et si on y ajoute les vacances, on se retrouvait à 11-12 en intégrant à plusieurs reprises notre coach, Ludovic Fontaine, dans le noyau, et ce sans compter le fait que plusieurs joueurs ont dû aller dépanner les A qui étaient confrontés à des problèmes semblables ", poursuit le buteur invétéré, qui n’a d’ailleurs pas manqué à ses bonnes habitudes ce vendredi pour mettre définitivement les siens sur orbite en fin de rencontre. La formation B du président René Jacques dispose au demeurant des qualités pour surprendre quelques écuries cette saison. "Nous avons en tout cas l’objectif de réaliser une saison honorable et faire perdurer cette équipe B, ce qui me permettrait de poursuivre le football car je me sens vraiment bien dans ce club, c’est à côté de chez moi, mon fils y joue. J’ai les clés du club, ce qui m’a encore permis de fermer la buvette les deux derniers vendredis", ajoute celui qui hormis une petite pige du côté de petitvoir est à Orgeo depuis 2011.