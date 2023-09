Pourtant, à la reprise, Bomal a renversé la vapeur et fait le break: quatre buts en huit minutes. "Mon speech à la pause était banal: c’est 0-0, on tente de gagner cette seconde période et on verra bien, raconte le mentor bomalois, Roland Debras. Nous étions mal payés, car nous pratiquions du beau jeu. Mais le résultat final a été au-delà de toutes mes espérances. Sur le banc, nous avons été surpris par leur énergie et leur hargne dès la reprise."

Avec ce troisième succès consécutif, Bomal est co-deuxième du championnat derrière Oppagne B et son bilan parfait. Pour l’expérimenté entraîneur, la rencontre face aux Roligris était déjà un petit tournant.

"En cas de défaite, on rentrait dans le ventre mou. Mais avec cette victoire, nous poursuivons notre spirale positive avec un esprit conquérant. L’équipe est compétitive, c’est un plaisir d’aller au match."

Émulation villageoise

Aller au match avec Bomal, c’est pourtant un plaisir auquel Roland Debras n’aurait pu jamais goûter, car il l’avait dit: " jamais le club de mon village, jamais en P3. Mais les choses ont changé. Il y a une dynamique entre les clubs bomalois: le basket, le club des jeunes et le foot. Chacun va voir les matches des autres.

L’émulation est amusante. Alors pourquoi aller ailleurs quand tu peux prendre du plaisir chez toi ? "

Si l’humain est un aspect qui tient à l’ancien mentor de Vaux-Noville, le volet sportif n’est pas à négliger.

Le club souhaite rejoindre l’échelon supérieur à moyen terme et préfère faire confiance aux joueurs régionaux plutôt que de délier les bourses.

"Cela prend évidemment plus de temps, c’est un travail de longue haleine. On pourra ce satisfaire d’un top 5 cette saison."

Pour l’épauler dans cette tâche, Roland Debras s’est entouré de vieux lieutenants: Serge Lahou (adjoint) et Philippe Lecomte (entraîneur de gardien): "C’est plus amusant avec mes dinosaures ! Philippe n’avait plus coaché depuis une dizaine d’années. Il devait venir une fois par mois. Finalement, il est là toutes semaines. C’est beaucoup de plaisir, alors si en plus les résultats suivent… "